曾倡全民強檢　高永文：市民難承受禁足等經濟影響　支持紅黃碼

醫療衞生界立法會議員林哲玄在銅鑼灣議員開設辦事處，今日（24日）舉行開幕禮，民政及青年事務局局長麥美娟、行政會議成員高永文、中聯辦港島工作部副部長王卉等人擔任嘉賓。



林哲玄致辭表示，銅鑼灣辦事處開幕等同推動服務落地，融入社區。他期望未來能在社區協助市民做好抗疫、防疫準備，舉例指政府將推出線上醫療服務，屆時需使用醫管局應用程式「HA Go」，辦事處將協助市民完成登記工作；長遠來說，他期望可達到中西醫協同發展、公私營合作的成果。

曾多次提出全民強檢的高永文表示，在現實層面，為減少防疫為社區、經濟民生帶來的影響，本港較難做到全民強檢或推出更強硬的社交距離限制措施，因此於現階段難以達到「動態清零」。

他認為由衞生局長盧寵茂提出的「精準抗疫」較為可行，透過推出「紅黃碼」，採取不圍堵、不影響低風險和未受感染人士的防疫方法，同時可確保高風險人士不會前往高危場所，如餐廳、酒吧等，但他強調正常的生活，如上班等則不受限制。

高永文今早於電視節目上建議，擴大「紅黃碼」涵蓋人士至密切接觸者，他指暫時政府仍未有實質詳細計劃，他只是提出建議供大眾討論。他認為「安心出行」實名制有助政府追蹤市民風險程度、檢測情況，政府亦可透過「紅黃碼」的實時轉變，提醒市民其感染風險，長遠來說該做法較為踏實可取。

對於「紅黃碼」引起的個人私隱問題，他指市民日常進行網購時，也會向網上商店提供個人身份證號碼、出生日期等個人資料，惟有賴《個人資料（私隱）條例》對資料運用的限制，市民資料得到全面保障，強調政府作為公共機構，必定會奉公守法，保護市民個人私隱。