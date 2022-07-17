盧寵茂「安心出行」實名制「彈弓手」？　盤點各界紅黃碼言論變化

醫務衞生局局長盧寵茂昨日（16日）出席電台節目後表示，「安心出行」實名制並非優先考慮，親自為擾攘近一星期的爭論降溫。《香港01》嘗試歸納一周以來有關實名制的各方言論，為讀者理順這次爭議的脈絡。



疫苗通行證今日生效市民入商場要最少打一針及嘟安心出行。（梁鵬威攝）

10日盧寵茂：研安心出行紅黃碼配合實名制

盧寵茂最早公開表示政府有意將「安心出行」實名登記，是在7月10日的一個電視節目上。當時他提到，希望做到通知市民接受強制檢測前，不要到高風險地方。他指要有機制讓高風險人士不可進入高風險場所，而參考內地的「紅黃綠碼」做法，並與「安心出行」實名制配合，是其中一個考慮方向。

當時他表示，相關措施是用作識別確診者，一旦核酸檢測陽性便會出現「紅碼」，而由於有意見希望縮短抵港人士酒店檢疫期，改為家居檢疫，因此可以用「黃碼」區別相關人士，讓他們不能出入高風險地區，但可以「點對點」上班。

至於何時推出，盧寵茂當時表示沒有時間表，但愈快愈好。他又說：「如畀確診者有自由，任佢哋周圍去，我哋呢啲冇確診嘅人自由就會受到限制。」

醫務及衞生局局長盧寵茂。（資料圖片）

11日何栢良指有助識別但未必助減個案

隔日（11日），港大感染及傳染病中心總監何栢良於電台節目表示，如將核酸檢測陽性的市民，及檢疫中的入境人士，先行暫停疫苗通行證或轉為「紅碼」，相信可更精準防疫。但何栢良同時強調，就算落實措施亦未必可大幅度減低個案，認為過往兩年經驗最有效方法是「封城」，但考慮香港正在復常，推廣接種疫苗更符合成本效益。

同日的立法會，雖然多位議員表示支持措施，但亦有議員在支持的同時關注執行問題，例如選委界議員陳凱欣稱，市民進入食肆要主動掃瞄「安心出行」和疫苗通行證，但商場等處所則屬於「被動式」，無人監察成效。同時指政府追蹤感染人士行蹤有時差，會導致疫情傳播。

11日盧寵茂解釋紅黃碼 談實名制：變幻是永恆

盧寵茂當日下午再次解釋「紅黃碼」，指政府希望更精準識別居家隔離人士，希望愈快實行愈好，而「紅碼」人士理論上不能自由走動，「黃碼」則確保不會進入高危場所及進行高風險活動，應該不會限制搭車，詳情會在稍後推出時解釋清楚。

被問到上一屆政府曾提到「安心出行」不會實名制，盧寵茂稱採用紅黃碼和實名制是想確保相關人士遵守規則，不認為今屆政府更改了政策，又說變幻是永恆的，不覺與上屆政府有改變。

同日，盧寵茂公布周五（15日）起居家隔離確診者必須佩戴電子手環。

「安心出行」方面，當有市民核酸檢測陽性，我們的建議是，相關確診人士的手機程式會轉為「紅碼」，「紅碼」的作用，是識別已確診感染人士，令他們無法進入一些特別場所。 市民應該要明白，這些確診人士其實是應該隔離的，根據香港法例，我們已經發出了隔離令，無論他們是被送往一些定點的隔離設施、或是居家隔離，其實他們都不應該在社區內走動，危害其他市民的健康。如果有「紅碼」作為識別，我們在執行隔離措施的時候，便可以更到位、更嚴謹。 盧寵茂11日解釋「紅碼」

現時七天在指定檢疫酒店的檢疫，能否可改為局部的、居家的健康監察。健康監察的意思，是這些檢疫人士在完成指定檢疫酒店的檢疫日數後，他可以回到合適的住所，符合居家健康監察的要求，然後作一個「點對點」的管理，他們可以回復相當的活動，可能是包括工作或學業，但同一時間，他們仍然有一定程度的風險，所以我們必須限制他們不能到一些高風險人群的場所，例如我經常提到的，我們的醫院和長者院舍，亦不能夠進行一些需要除下口罩，可能引起傳播的活動。這就是我們要引入「黃碼」的一個最先會推行的人群。 如果有了「黃碼」作識別，這些原來在指定檢疫酒店的入境旅客，我們是可以考慮作適當的調整。作為居家的健康監察，以「黃碼」作為識別的手段，令到他們不會進入一些高危人群的場所，以及進行一些高風險的活動，包括特別是一些除下口罩的活動。 盧寵茂11日解釋「黃碼」

2022年7月12日，特首李家超出席行政會議前見記者，提到研究「安心出行」紅黃碼，但無提及實名制。（資料圖片 / 盧翊銘攝）

12日李家超解釋紅黃碼針對特定人士 無提實名制

到了星期二（12日），政府「口風」開始出現變化。在行政會議前記者會，特首李家超被問及「安心出行」實名制的問題，他回應指將任何措施用於非抗疫範圍是不會發生，亦不切實際。李家超提到構思的紅黃碼範圍皆狹窄，「紅碼」只針對確診人士，而「黃碼」只針集中隔離人士，「大部份人都不需要受規範」。

值得留意的是，李家超整個發言，均沒有提及「安心出行」實名制。

醫務衞生局現正研究的「紅、黃碼」，現正構思的適用範圍是狹窄的，即「紅碼」只針對確診人士，只有確診人士會有「紅碼」，大家都知道，證實確診的人士是不應該再進行活動而感染他人。「黃碼」的適用範圍亦是狹窄的，只是針對現時在酒店集中隔離的人士，我們正考慮如何優化整個隔離時段而推出「黃碼」來處理這一類別的人士。所以只是針對這兩組人士。 我可以很肯定地告訴大家，現時構思中的「紅碼」和「黃碼」只是針對剛才所說的那兩種類別人士，即是確診人士屬「紅碼」，在酒店受檢疫的人士屬「黃碼」，其他人士不受影響。 李家超12日解釋紅黃碼

12日田北辰稱為做而做：短暫停用疫苗通行證即可

同日實政圓桌田北辰在電台節目表示，引入紅黃碼制度「為做而做」，建議政府應善用現有的工具，將檢疫人士或緊密接觸者的疫苗通行證短暫停用，待他們完成檢疫或檢測後再恢復。

13日李家超再次強調紅黃碼適用哪些人士

到星期三（13日），有報道引用知情人士指「安心出行」實名制已經「收爐」，稱會利用疫苗通行證取代。李家超則再次強調，政府研究「安心出行」採用「紅黃碼」時，「紅碼」是針對所有確診人士，令他們不能外出，而「黃碼」則針對機場抵港人士，希望縮短酒店檢疫時間，又指盧寵茂正研究相關數據，有決定時再公布。

14日孫東：現無計劃安心出行實名制或增追蹤功能

《香港01》在星期四（14日）刊出創新科技及工業局局長孫東專訪，他提到電話卡實名制明年2月23日實施，而「安心出行」與手機捆綁，屆時自然具實名制功能，又強調沒有追蹤功能。

孫東在同日出席活動後會見傳媒，強調設計「安心出行」時沒考慮實名制，明年2月前沒計劃強化「安心出行」實名或增加追蹤功能。

比如說一個人明明是核酸陽性，但現時的「安心出行」不能把他識別出來，他去餐廳吃飯、去哪裡，跟大家還都一樣。如果通過新系統，把它體現出來，確認他是「紅碼」，只能在家隔離，總體來說對社會是利好因素。 孫東在《香港01》14日刊出專訪中提及安心出行紅碼

14日田北辰轟多餘：確診者帶電子手帶無法外出

田北辰在14日接受《香港01》訪問時指，「安心出行」實名制難以執行，因無法在各個場所派人把關，形容虛設，又指所有確診者都佩戴電子手帶是最簡便的方法，而確診者根本無法外出，「咁安心搞唔同顏色係為乜呢？」

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑則認為，「安心出行」綁定電話號碼技術上可行，但或需要全民重新登記，需要考慮市民與商界反應。他又指新冠疫苗接種後會有紙本針卡，市民可持有紙本針卡出入，但「張紙唔識變色」，實行時有很多細節要考慮。

與此同時，再有報道引消息指政府內部認為要平衡各方意見，提及以「疫苗通行證」識別是研究的方案之一。

15日林哲玄指安心出行黃紅碼等同醫療紀錄要小心

政府在（15日）公布確診者須戴電子手環，而於家中隔離的確診者須佩戴有追蹤功能的電子手環，以防有人違規外出。

同日醫務衛生界議員林哲玄指，只靠電話卡的實名功能並不穩妥，因為要識別手機持有人是否本人，舉例指網上付款實名制過程亦要上傳身份證以確認身份。林哲玄亦提出，日後安心出行「紅黃碼」即等同於醫療紀錄，強調凡涉及醫療紀錄資料要更清晰及小心處理。

16日盧寵茂指安心出行實名制並非優先考慮

昨日（16日）盧寵茂說，「安心出行」程式實名制並非優先考慮，現時毋須改變「安心出行」程式，重申紅碼識別確診者，防止進入社區及相關場所；黃碼識別入境人士，限制進入特定場所，以助減少入境檢疫日數，兩者均對大部份港人無影響。