陳茂波料數月內加P：98危機不重演　許正宇稱樓市非單受加息影響

美國聯儲局早前宣布啟動加息周期，本港時間周四凌晨公布新一輪議息結果，財經事務及庫務局局長許正宇今日（27日）表示，香港未來是否跟隨加息要視乎流動性，但隨美國加息，投資活動的成本或增加，市民要小心衝量風險。

財政司司長陳茂波則指，香港無可避免將需要加息，但銀行業流動性仍相對充足，毋須跟隨美國的幅度及速度。陳預計未來數月或會上調最優惠利率，是4年以來首次提高，上調時間取決於銀行及存款流動而定，但認為加息不太可能觸發類似1998年樓市危機。



陳：與98年無可比性 樓價亦視乎供求等因素

陳茂波接受報章訪問時，認為不應該將現時情況與1998年相比，因為當年影響樓市的一系列因素，與現時不同。他指目前按揭的銀行同業拆息2.2厘，遠低於當年的9.5厘，即使稍為加息，兩者也無可比性，強調樓價上落也視乎供求及整體經濟形勢，現時潛在住屋需求仍強勁，所以毋須對樓市感到悲觀。

許正宇則在電台節目上提到，香港作為外向型經濟體，外圍經濟活動對香港有很大影響，短期或會受美國加息影響，但香港整體金融和銀行體系穩健，相信從中長期而言，亞洲地區及中國的經濟發展動力仍然存在。他指，本港上月出口按年跌約6%，顯示外圍不明朗因素對本港經濟有影響，不過上月通脹率約1.8%，較其他地方溫和。

許強調金融系統穩建 半數私樓已沒按揭

許正宇指，目前香港外匯儲備是貨幣基礎的1.7倍，達到4,400多億美元，香港的經常帳亦處於盈餘狀態，相對其他經濟體基礎穩固。被問到加息對樓市的影響，他稱，影響樓市的因素眾多，預料樓市未必直接或單一地受加息影響。他強調本港金融系統穩健，有一半私樓沒有按揭，市民申請按揭時亦須經過多重壓力測試。

對於有報道指港府將11月視為與海外通關的「死線」，許正宇說，新一屆政府非常緊張通關問題，上任後已推出多項優化措施，包括暫停航班「熔斷機制」及推出檢疫的士等，令大家來港更加便捷，未來會視乎數據和科學，精準防疫。