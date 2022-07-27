美國加息｜H按觸封頂位後即加P？　分析：未達港銀加息門檻

美國聯儲局本周加息前夕，本港利率持續抽高，反映本港資金流動性的本港銀行同業拆息（Hibor），1個月Hibor創出「九連升」，創2020年4月28日後最高。市場關注，聯儲局今次加息後，香港會否終需跟隨加息，一旦銀行上調最優惠利率（P息），將是2018年底以來首次。

美國本周四將公布加息結果，市場廣泛預期將加息0.75厘，甚至更多，意味美國在今年3月起開始加息以來，至今加息幅度合共超過2厘。在聯繫匯率下，本港亦需要跟隨加息。（資料圖片）

本周美國勢加息 合共加幅將「破兩厘」

美國本周四將公布加息結果，市場廣泛預期將加息0.75厘，甚至更多，意味美國在今年3月起開始加息以來，至今加息幅度合共超過2厘。在聯繫匯率下，本港亦需要跟隨加息。

回看2018年9月，本港銀行亦曾跟隨美國加息。當時美國踏入加息周期的第3年，合共加息幅度達到2厘，隨即觸發本港銀行跟隨上調利率，將P息提高0.125厘。因此，市場視美國加息幅度達2厘，為一個關鍵的指標。

2018年美加息達兩厘 港銀隨即加息

相較之下，今輪美國加息「快而猛」，在不足四個月內，聯儲利率已經三度加息，累計加息幅度1.5厘。本周將會是第四次加息，即使美聯儲加息0.75厘，已經足以令今年加息幅度擴大至超過2厘，更逞論市場有預期聯儲或大力加息1厘。

美國累計加息將超越2厘關鍵水平。對於今個月本港會否跟隨美國加息，星展香港財資市場部環球市場策略師李若凡接受訪問時指出，美國加息周期下，港銀必然會跟隨加息，不過時間一向有所延滯，主要視乎拆息走勢，以及本港的資金池，如銀行結餘水平共兩方面因素。

星展香港財資市場部環球市場策略師李若凡接受訪問時指出，當1 個月Hibor突破1.5厘，並長期維持在此水平之上，港銀才開始有誘因加息。（訪者提供圖片）

一個月拆息破一厘 遠低於2018年加息前水平

第一，在美國進取加息預期下，本港的同業拆息明顯抽高，其中與供樓按息相關的1個月港元拆息本周突破1厘水平，創超過兩年高位，更連續9日上升，新報報1.19185厘。

對於供樓人士而言，以市場普遍的樓按計劃（H+1.3厘）計，實際樓按利率已經達到2.49厘，近乎觸及實際鎖息上限，亦即是「封頂位」2.5厘。

李若凡解釋指，拆息持續上升，除了近期美國加息因素，亦受到7月底月結因素以及港股派息等影響而上升。不過，升幅尚未足以令到港銀於本月加P息。

參考2018年港銀開始加息時，當時，1個月Hibor已經升至超過2厘水平。她認為，當1個月Hibor突破1.5厘，並長期維持在此水平之上，港銀才開始有誘因加息。因為以供樓人士常見的樓按貸款利率（即H+1.3厘）計，屆時才會明顯高於銀行的封頂利率，令到銀行會有需要調高P息。

參考2018年港銀開始加息時，1 個月Hibor已經升至超過2厘水平，遠高於目前水平。（彭博）

李若凡料9月銀行結餘跌至1100億 觸發加息

第二，本港資金池方面，雖然金管局今年來多次入市沽美元買港元，不過現時本港銀行結餘仍達1,600億元。對比2018年本港加息時，結餘量僅約760多億元，可見目前的本港銀行間資金仍相當充裕，

李若凡解釋指，銀行往往是在本港資金大幅流走以及拆息流走時，才有需要加息。按目前資金池水平，雖然資金流出有加快跡象，不過整體上仍十分充裕。

綜合而言，她相信要到美國9月份進一步加息時，本港銀行結餘方會跌至約1,100億元水平，觸發港銀開始加息。

大和料港銀需加息1.75厘

對於本港息率走勢，券商大和認為本港有需要提早加息。該行預計美國下半年將再加息175個基點，2023年料再上調100個基點，至4.25至4.5厘。因此短期內本港銀行同業拆息將跟隨上升，今年或將達到3.4厘，同時估計，本港最優惠利率，在今年下半年將升175個基點，明年料升100個基點，即預期至明年底將累升275個基點，達到7.75至8厘。

李若帆認為，上述預測的理據，在於估計美國會採取「極度進取」的步伐加息，不過她認為考慮到美國現時的經濟情況，傾向相信美國反而會逐步放慢加息，估計今年底美聯儲聯邦利率上限為3.5厘，其後加息將告一段落。相信本港1個月拆息在本季升至2厘左右，在第四季高見2.5厘，同時本港銀行最快9月才會加息，幅度料為0.25厘。

港銀行加息「搶錢」

部分銀行提早在美國加息前，上調港元定期存款利率。據了解，招商永隆銀行上調1年期港元定存利率至3.05厘，遠超其他大行。存款基礎厚的大行亦有加息，中銀香港也宣布全面上調港元及美元定息，當中港元1年期定存利率上調至2.2厘。