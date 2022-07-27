團結香港基金：政府須強化執行、盡快精簡程序　解決土地房屋問題

團結香港基金於《01開講》撰文，回顧及展望本港土地房屋問題。他們認為，明日大嶼及北部都會區等大型發展計劃將會是未來房屋供應的「供應糧倉」，但何時才能實現，將取決於各新發展區的建設進度。因此，未來五年是香港由治及興的關鍵時刻，要緊握發展變革的契機積極行動，方可解決土地房屋這個老大難問題。



團結香港基金關注到，本港公營房屋供應短期仍然受壓。（資料圖片）

私宅短期見曙光 公營房屋短期繼續落後

文章提到，在私人住宅方面由於過去積極改劃土地的努力初見成效，以及有更多私人發展項目完成地契修訂／換地程序，預計未來五年（2022至2026年）的年均落成量將重回約17,300個單位的水平，與過去五年相若，亦高於2007至2016年期間年均10,900個單位的水平。作者認為，整個私人住宅發展周期的各項領先指標，包括待批的預售樓花同意書申請數量、上蓋工程動工量及熟地供應量，均見改善。

但文章提醒，中長期的私人住宅供應仍有隱憂，因政府在2018年調低《長遠房屋策略》私人住宅供應目標比例，導致私人住宅熟地供應驟降，在新發展區的土地供應「主力」於2030年前後實現之前，有機會出現青黃不接，從而影響未來六至十年的私人住宅落成量，需要政府推出有效政策扭轉形勢，加快推進各新發展區，以避免出現供應斷層，因此歡迎政府於2022年3月提出精簡發展程序的法律修訂建議，並期望有關建議可盡快得到落實。

公營房屋方面，團結香港基金提到預計未來五個財政年度（2022/23至2026/27年度）的公營房屋年均落成量為21,100個單位，與《長遠房屋策略》目標的每年30,100個單位相比仍然落後30%。他們認為，以目前速度推進，未來十年期的公營房屋落成量可望達到306,600個單位，稍高於《長遠房屋策略》目標，但這仍存在不確定性。

基金指，檢視了三個延誤落成個案，發現這些項目涉及沒完沒了的規劃設計討論、受到僵化的行政程序凍結，或是錯失了最理想的發展時機。因此，他們認為公營房屋供應達標的關鍵在於增加資訊透明度，並就每一個項目都委任專責的項目經理，以促進監督和協調效率，打破目前公營房屋項目不斷延誤的惡性循環。

展望將來，團結香港基金認為政府必須繼續大刀闊斧地精簡程序，加強執行和統籌能力，並以基建先行，多管齊下地推進大規模發展，加快明日大嶼及北部都會區等大型發展計劃；同時從過去吸收教訓，不能因為市況波動而停止造地，並應該採取具策略性和前瞻性的規劃，建立充裕的土地儲備。

團結香港基金在《開講》文章全文——土地房屋問題的回顧與展望