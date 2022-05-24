團結香港基金倡文體旅局制定發展藍圖　設內容開發資助、培育人才

新一屆港府將成立文化體育及旅遊局（文體旅局），團結香港基金會今（24日）發表研究報告，建議整合現有政府架構後，制定未來發展藍圖，包括拓展版權保護領域，另完善藝術科技政策及設立支持「內容開發」的新資助機制，並加強培育人才。

體育、演藝、文化及出版界立法會議員霍啟剛表示，新政策局需改變固有態度，推動產業化，未來領航的新局長亦要具備新思維及前瞻性，台灣知名導演及演員張艾嘉則認為本港於保存傳統外，亦可擁抱新的科技，拓展藝術發展可能性。



港府料將成立文化體育及及旅遊局（文體旅局）(資料圖片/梁鵬威攝)

建議港府設立支持「內容開發」新資助機制

團結香港基金會發布《數字時代的文創產業發展》藝術創新報告，報告表示，從南韓、英國、内地及台灣文化決策局的架構可見，均有涵蓋「文化與藝術」及「創意與內容產業」，南韓及英國更設「傳媒及廣播」，其中前者亦有將「版權」納入其中，認為港府可作參考，並以最大限度支持文化及創意發展為依歸，及為本港文創產業制訂目標為本、以產業為導向的政策藍圖，設定資助重點和具體行動項目。

報告亦建議港府設立支持「內容開發」的新資助機制，促進文創產業的跨界創作和互動，並建立全面的文化數據系統。人力資源方面，報告建議政府加快制訂全面的人才培育計劃，並建立與大灣區合作的培訓與研發機制，促進區域文化創意人才交流。

團結香港基金會發布研究報告，建議港府改組文體旅局時，整合現行架構，拓展版權保護領域，另完善藝術科技政策及設立支持「內容開發」的新資助機制，並加強培育人才。（研究報告截圖）

倡借鏡南韓振興文化產業手法

霍啟剛表示，業界對文體旅局的需求已醞釀多年，若要達致產業化，則不能沿用過去模式發展，「以前嘅KPI 就係搞幾多活動、有幾多觀眾」，新政策局需改變固有態度，未來領航的新局長亦要具備新思維及前瞻性，他舉例指，南韓於1997年陷入經濟低迷，隨後成功以文化產業振興，實值得借鏡。

他又指，需思考如何以科技提升文化，NFT及AI等大行其道，惟在法律上仍有不少灰色地帶，「政策制定者要睇前三步，走得最前。」被問到新局長是否需具備體育及文化背景，身兼團結香港基金高級副總裁、兼公共政策研究院院長的立法會議員黃元山認為，港府具足夠智慧挑選適當人才。

張艾嘉是知名演員及導演，她（左）與游曉穎於2018年憑《相愛相親》奪得金像獎最佳編劇。（資料圖片／陳順禎攝）

張艾嘉︰應擁抱新的科技 拓展藝術發展可能性

獲邀錄播影片分享的台灣知名導演及演員張艾嘉則指，藝術發展需擁富營養土壤，並加以施肥，始能開花結果，她認為本港除保存傳統外，亦應擁抱新的科技，拓展藝術發展可能性。