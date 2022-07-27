聯同容海恩開地辦　鄧飛再提吸外地生：有團體正處理住宿監管安排

立法會兩名選委界議員——教聯會鄧飛與新民黨容海恩，今日（27日）在將軍澳寶林邨設立聯合辦事處，政務司司長陳國基、行政會議召集人葉劉淑儀、教育局局長蔡若蓮和多名中聯辦代表到場支持。容海恩指兩個團體首次設立聯合辦事處是「嶄新嘗試」，鄧飛則希望將市民心聲帶到建制和政府裡，令政府服務可以做到「貼身、到位、接地氣」。

鄧飛近日提出引入內地及東南亞學生自資來港就讀，解決香港「學生荒」問題，蔡若蓮曾回應指實際操作有困難。鄧飛今日再解釋，措施的對象可以是華僑學生，又指「辦法總比困難多」，不應對香港教育「妄自菲薄」。他透露有志願團體和辦學機構正著手解決引入外地學生的問題，包括住宿和監管人安排，舉例新加坡和台灣都有引入境外學生：「我哋唔做，亦都會有其他人做！」



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獲陳國基、葉劉、蔡若蓮捧場

揭幕儀式上，葉劉讚賞鄧飛是教育界「前驅」，而容海恩是專業律師，形容兩人合作是「強強嘅結合」。陳國基則指兩名議員參選立法會的政綱，呼應了習近平的「七一」講話，指鄧飛提出「正本清源，真知灼見」，「正本」即代表必須全面貫徹「一國兩制」方針；「清源」即必須堅持中央「全面管治權」和特區「高度自治權」的雙合一。而容海恩提倡的「心繫國家，服務香港，邁向新時代」則可配合良政善治。

容海恩指，未來會與教聯會在教育議題上多合作，以實踐習近平講話中的關顧青年「四業」。對於多間大學要求學生修讀國安課程才可畢業，身兼教聯會副主席的鄧飛說，專上教育和高等教育設國安教育是應有之義，不認為大學的要求會增加學生壓力，相反可以增加他們的國安和守法意識，是「百利而無一害」。