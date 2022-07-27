屯門元朗天水圍大停電　中電派100元心意券　劉國勳田北辰促加碼

元朗朗屏中電電纜橋火災，屯門、元朗、天水圍在6月21日大停電10小時，居民渡過了一個酷熱的晚上。中電今日（27日）宣布會向受影響的居民每戶贈送100元「心意券」。



民建聯立法會新界北議員劉國勳在Facebook發文，表示雖然歡迎有關計劃，但要求加大款額。實政圓桌立法會新界西北議員田北辰亦指100元補償毫無誠意，表示調查指該區3人家庭平均每月電費500元，要求補償兩個月電費。



劉國勳要求中電「心意券」加碼。（資料圖片）

居民可用「心意券」於元朗、天水圍及屯門的商戶消費，劉國勳建議增加款額，並直接向居民提供電費減免。

劉國勳又認為電纜橋起火原因的至今仍未查明，絕不能不了了之，以免再發生同類事件。他同時提出有關方面應立即加強後備電的支援，由目前只啟動消防系統的電力，擴展至電話網絡及水泵，以確保居民的基本所需。

田北辰要求以5月電費為基礎，補貼受影響居民兩個月電費。（資料圖片）

田北辰要求以5月電費為基礎 補貼兩個月電費

而田北辰則表示，起火調查的化驗和分析結果未出爐，未能確定起火原因，而中電已經即時檢視所有電纜橋及內部設的狀況，並會加強巡視和檢查，加強保安及加裝防火裝置。

對於中電向每戶派100元心意券，田北辰直言令人失望，指中電只撥出2,000萬元做補償毫無誠意，「商場搞優惠都唔只呢個數啦」。他表示調查所知，區內3人家庭每月電費約500元，要求以5月電費為基礎，補償受影響住戶兩個月電費，預計總開支約兩億元。他說，以今次事件影響範圍來說，「呢條數絕對值得洗，以挽回用戶信心」。