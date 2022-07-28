美國加息｜學者指買樓成本增加　惟料不急跌價：過往好景甚至倒升

美國聯儲局宣布加息0.75厘，樹仁大學經濟及金融學系助理教授袁偉基表示，加息幅度符合市場預期，預計本港銀行最遲9月會加息，不過目前本港銀行體系結餘充裕，相信加息幅度不會太急。他認為，加息對大部分市民直接影響不大，供樓人士由今年初至今要供多數千元，但由於美國要壓抑通脹，近日貿易數字轉差，對整體經濟有較大壓力。



袁偉基預計，本港銀行體系結餘到8月尾、9月頭會跌穿1,000億元，屆時銀行會慢慢加息。他說，若本港最優惠利率緊隨美國不斷上升，市民供樓壓力會愈來愈大，若果按揭成數較高則會供得較辛苦，置業人士的壓力測試門檻也會提高，買樓成本增加。

以500萬元30年按為例 現時月供多500元

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明指，現時最新香港銀行同業拆息接揭計劃（H按）已觸及2.5厘的封頂位，以一個500萬元，分30年償還的按揭為例，每月須供多500元，影響相當溫和。他預計各大銀行有機會上調H按封頂息率，然後再上調最優惠利率。

至於加息如何影響樓價，袁偉基指，由於加息幅度不大，相信樓價不會急跌，但隨着供樓成本上升，樓價自然會略為下跌。曹德明則表示，樓價受多方面因素影響，近期失業率和經濟平穩，8月將派發第二輪消費券，加上政府擬局部通關，對民生經濟有正面作用，在上次加息周期，有3次經濟環境好的時候，樓價亦同步升。