美國加息｜余偉文︰銀行最優惠利率或上調　置業前須管理好風險

美國聯儲局議息後宣布加息0.75厘，為連續第2次加幅達到0.75厘，符合市場預期。金管局今日﹙28日﹚也上調貼現窗基本利率0.75厘。



金官局總裁余偉文今日（28日）表示，今次加息幅度符合市場預期，隨著美國加息步伐持續，本港拆息上升趨勢也將持續甚至加快，銀行會按資金需求或其他因素上調息率，留意到部分銀行已調高鎖息上限，相信未來其他銀行也會上調，最優惠利率（P）也有可能調升，故市民做按揭及置業決定要小心利率風險。



余偉文補充，市民對拆息上升要有所考慮，本地銀行也有可能調整存貸息。﹙鄭子峰攝﹚

余偉文表示，3月以來美聯儲已4次上調利率，累加2.25 厘，美聯儲已表明未來加息步伐會取決於經濟數據，即未來的加息步伐及幅度存在不確定性。他強調，市民對於聯匯機制需保持信心，因資金流出港元體系，港元拆息上升並逐步趨近美元拆息，慢慢會抵消套息交易的誘因，使港元穩定於7.75至7.85區間。

他指出，港元短期拆息包括隔夜及一個月，與美短息差距較中長期利率為大。但過去幾個月，本港短息已因應美國再加息而再上調，他預料上升趨勢或會持續，甚至加快，但也取決市場對港元需求，故市場要對拆息上升有所準備，而銀行會按資金需求或其他因素上調息率。由於部分銀行已調高鎖息上限，最優惠利率未來也有可能上升。

余偉文提醒，市民做按揭及置業決定要小心利率風險，因按揭是長達數十年的決定。﹙鄭子峰攝﹚

樓市方面，余偉文指利率外，還有土地房屋供求、整體經濟環境、疫情等其他因素影響樓市走向，加上本地銀行也有可能調整息口，包括最優惠利率 ，故市民做按揭及置業決定要小心利率風險，因為按揭是長達數十年的決定。

至於會否出現負資產，他就回應稱，銀行對於申請按揭人士有借貸比率及還款能力要求，利息上升都有能力供款，相信相關風險可控，並不太擔心。

另外，他指出，內房面臨資金困難，本港銀行存在風險敞口，提醒特定分類貸款比例有上升機會。