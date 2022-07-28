海南港籍幹部邀致辭　李家超讚人板：應國家號召貢獻︱政壇諸事町

特首李家超接受海南三亞旅遊推廣局邀請，為內地一個展會視像致辭，鼓勵香港青年把握國家發展的機遇，包括海南建設自貿港的國家戰略，探索在更大的舞台上一展所長，用「火熱的青春書寫精彩的人生」。

他特別提到邀請自己致辭的三亞旅遊推廣局局長葉家麟，讚他就是成功到內地發展、且年輕有為的港青「人板」。30幾歲的葉家麟出任內地官方機構幹部前，打理家族生意，據報業務遍布亞太、涵蓋酒店、地產及運輸等多個領域。



李家超致辭時說，多年來，不少港青響應國家號召到內地發展，一展貢獻國家抱負，並特別提到葉家麟就是其中一個「人板」。翻查資料，葉家麟去年9月以33歲之齡，獲三亞市政府聘任為旅遊推廣局局長，任期三年，當時公告表示，葉是「三亞市面向全球公開選聘高端管理人才」，負責為三亞開展對外宣傳推廣。而葉家麟本身打理家族生意，且業務遍布香港、內地和東南亞。

李家超指，這些內地展會為港人提供重要平台，讓香港品牌展示作品，希望海南與香港未來在旅遊、文化、藝術、創意產業等方面多交流合作，他相信瓊、粵、港、澳四地的企業和青年未來將獲得更多機遇。