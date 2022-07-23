猜猜誰是童年特首 李家超收學弟妹賀卡、曬小學班相︱政壇諸事町
撰文：蕭博禧
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特首李家超與母校（Mother School）可謂感情深厚，他今日（23日）在社交專頁發帖，展示小學母校學弟妹親手製作的賀卡，以及校長傳來的舊照。李家超上載了一幅望著賀卡微笑的照片，另外兩幅小學時期的黑白班相則考起網民眼力，齊齊競猜「誰是男童李家超」。
李家超亦回信感謝學弟妹心意，並引用國家主席習近平「七一」講話，提到「青年興、則香港興」，鼓勵學弟妹「用火熱的青春書寫精彩的人生」，又相信大家會成為愛國愛港優秀人才。李家超最後用到「你們的學長」為下款，並非以「特首」身份回信。
帖文未揭「誰是男童李家超」謎底
李家超上載的兩幅舊照，其中一幅疑似參加戶外活動，網民不約而同猜其中一名學生是「童年李家超」，不過謎底並未有揭開。另一幅舊照，則是學校第12屆畢業生合照，標示著1970年7月1日，即攝於李家超12歲之時，行政會議召集人葉劉淑儀及教育局局長蔡若蓮等政界人士都紛紛「畀Like」。
早在李家超五月當選後，其小學母校深水埗五邑工商總會學校，隨即在外牆掛出大型直幡「熱烈祝賀校友李家超當選行政長官」，當時校長向傳媒表示，直幡一早印定，又說「作為母校校長，絕對感到光彩，全校師生也與有榮焉！」李家超曾在2018年以保安局局長參加校慶典禮，不過當時有傳媒翻查學校校友登記冊上，未見李家超有加入校友會，今日（23日）再翻查，都未見有登記。
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