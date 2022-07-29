李家超自稱外交部發言人「粉絲」　冀學生將來說好中國、香港故事

特首李家超在「香港盃」外交知識競賽頒獎典禮致辭，指自己亦是外交部發言人的「粉絲」，表示幾名發言人能以大方得體，清清楚楚，理直氣壯地闡明國家的立場，充分展現外交智慧和大國之風。



李家超說，期待參加比賽的學生續增強外交知識，認為對培養國家觀念和國民意識必定有幫助，又希望他們能在國際舞台上說好中國故事，說好香港故事。



李家超表示，特區政府會充份利用網上渠道，說好中國故事，說好香港故事。（資料圖片/盧翊銘攝）

比賽由外交部駐香港特別行政區特派員公署、特區政府教育局和香港明天更好基金聯合舉辦，今屆有超過230間學校、4.7萬名學生報名參加，打破歷年紀錄，李家超表示，國際形勢風雲萬變，希望香港的青年人多關心、多了解國家的發展和世界格局，以及新時代中國特色大國外交理念、實踐和成就。

指港府亦會掌握好網上話語權

外交部發言人在社交媒體很活躍，李家超表示，知道外交部駐港公署也非常用心經營社交媒體，認為充份利用社交媒體宣傳國策和其他重要信息是大勢所趨，特區政府也會掌握好網上的話語權，充份利用網上渠道，說好中國故事，說好香港故事。

提到10月發表的《施政報告》，李家超表示，政府會致力增加青年上流空間，鼓勵同學和教育界發表意見。