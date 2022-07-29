MIRROR演唱會︱李家超：已主動聯絡阿Mo家人　抵港後安排醫院探望

本地男團MIRROR紅館演唱會連日發生意外，昨晚（28日）更有大型屏幕墮下，壓傷兩名舞蹈員，其中李啟言（阿Mo）傷勢嚴重，據悉今日接受超過7小時的手術，父母將由加拿大多倫多趕回港探望。特首李家超表示，醫務衞生局已主動聯絡其家人，提出在他們到港後安排到醫院探望，強調會全面配合他們的需要。



有教友在社交媒體帖文透露，阿Mo父親李盛林牧師及太太將於趕回香港，外界關注在香港的入境防疫要求下，能否順利入境、並獲特別安排直接到醫院探望，李家超今日出席活動時表示，高度關注這次的事故，承諾為阿Mo家人給予充足協助。

部門監管疏忽？李：與主辦方權責清晰 將審視制度

李家超希望傷者早日康復，當局會確保他們得到最佳照顧。他指現時有三點重要工作，就是處理事件；高層介入；以及盡快調查事件，確保同類活動安全。至於在監管上，機電署及康文署有否疏忽，李家超指，目前已展開積極及全面的調查，強調在今次連場演唱會的不同過程及時間，有關部門都曾在需要時採取行動，也曾經提出一些要求，要求主辦單位改善一些措施。

他指現有的制度下，活動主辦單位及政府部門的權責清晰，調查會審視制度在執行上是否符合要求，有否強化及優化地方。