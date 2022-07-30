陳國基：須培育愛國愛港新一代　蔡若蓮稱課程加強國民教育元素

政務司司長陳國基今日（30日）在「培養具國家觀念新一代」專題論壇上致辭時表示，要確保「一國兩制」實踐行穩致遠、香港長期繁榮穩定，必須讓下一代認清香港是國家不可分離的部份，充份認同和衷心愛護自己的家園，從而培養他們的國家觀念。



他稱，特區政府會全面推動學校有系統地、有計劃地推行國民教育，包括持續更新和優化課程、開發教學資源、加強老師培訓等，讓學生從小就正確認識國家歷史，欣賞和體會中華文化的傳統價值觀，尊重國家象徵和標誌，認識《憲法》、《基本法》和國家安全的重要性。



陳國基在「培養具國家觀念新一代」專題論壇致辭。（政務司司長辦公室）

陳國基指，特區政府正全力制訂一份全面的《青年發展藍圖》，務求通過整合、制訂和推行環環相扣的政策舉措，培育香港青年成為愛國愛港、具備世界視野和專業技能、積極終身學習，並具有正向思維的新一代，「我們不僅背靠祖國，更需要聯通世界，這正是廣大香港青年應該建立和抱持的全面國家觀念。」

蔡若蓮： 與各界合作增強學生民族自豪感

教育局局長蔡若蓮今午在一個推廣《憲法》及《基本法》活動致辭時指，教育局一直推動國民教育，增進同學對國家民族的認同及歸屬感，在課程方面不斷加強國民教育元素，包括中國歷史、中華文化、《憲法》及《基本法》學習。

她稱，教育局舉辦多元化學生活動，例如《基本法》校際問答比賽，讓同學在課堂內外加深對國家的瞭解。她稱，教育局未來會繼續與社會各界緊密合作，引領同學深刻認識祖國發展，增強民族自豪感。