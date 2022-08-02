擬改善法庭制度「助審家庭事」　廖長江：鼓勵以調解處理婚姻矛盾

今日（2日）立法會就《家事訴訟程序條例草案》舉行會議，大律師公會和香港律師會均表示支持草案，認為政府有根據早前提交的意見改善草案內容。新民黨立法會選委界別議員容海恩、立法會選委界別議員陳曼琪均希望法例可以盡早落實，同時期望能擴大家事訴訟程序規則委員會規模。



建立統一家事訴訟程序規則 提高效率

司法機構助理政務長劉淦權表示，現時涵蓋家事和婚姻訴訟的相關法庭程序較為零散分割，涉及不同法例和附屬法例，以及實務指示，加上現時部份法律程序指示模糊，不利法庭和法庭使用者有效率地處理家事、婚姻訴訟。

他補充指，為改善現有問題而草擬法案，透過採用一套統一的《家事訴訟程序規則》，以全面涵蓋一切有關家事及婚姻事宜的訴訟程序。另外，成立一個新的「家事訴訟程序規則委員會」，以作為單一訂立規則的權力機關，以確保《程序規則》條理分明、互相連貫一致。更重要的是，期望透過設立「家事法庭聆案官」，以賦權家事法庭的司法常務官及聆案官，處理較簡單的婚姻訴訟，藉此緩減家事法官的沉重工作量。

根據諮詢文件，如果家事法院程序事宜，可以由高等法院法官及家事法官在內庭聆訊及裁決，高等法院法官及家事法官就可以發出指示，由司法常官及聆案官在內庭就相關事宜進行聆訊及作出裁定，藉以減輕家事法官的工作量。

嚴永錚、陳澤銘：草案字眼較「現代化」

香港大律師公會副名譽秘書、大律師嚴永錚及香港律師會會長陳澤銘均贊成該草案，認為草案較為「現代化」，將以往較難明白、複雜的法律字眼重新定義，用顯淺的字眼取代。建制派「班長」廖長江直言，這有助減省執着在法律字眼上的無謂辨論時間，可鼓勵市民透過和解同調解服務解決婚姻矛盾。

容海恩和陳曼琪則留意到草案中，提到將會成立成立一個新的家事訴訟程序規則委員會，而委員會人數較少，只有4人，陳曼琪希望可以擴大規模，減省處理訴訟的時間。司法機構政務長梁悅賢回應指，將會參考行普通法的國家，從家事法庭、裁判法院挑選適合人選加入家事訴訟程序規則委員會。