選委冀為被剔出SWIFT作準備　財庫局許正宇：要發揮好橋樑角色

立法會議員李惟宏、陳仲尼丶葛珮帆丶黃俊碩等，昨日（3日）與財經事務及庫務局局長許正宇及副局長陳浩濂，以及金融服務界別選委進行線上會面，討論包括金融服務界、中小券商及商品業界近年面對的機遇及挑戰，香港被剔出國際消算系統（SWIFT）的風險等相關議題。許正宇引用國家主席習近平七一講話作回應，指香港未來會發揮好國家的橋樑角色。



許正宇。（資料圖片/羅君豪攝）

本地券商冀可銷售債券和基金

金融界選委在交流會上向局長及副局長表達一連串關注及憂慮，其中包括金融服務界生存空間愈趨狹窄，港股成交持續減少；主板及創業板新增上市公司和集資額銳減；中小型券商生存空間因「零佣金」等趨勢而收窄；增加印花稅對股票市場造成不利影響，並建議當局加快改革GEM（創業板）的功能。

另外，選委指出業界希望局方協助行業轉型增加收入來源，可以銷售債券、基金等產品，改善本地券商依賴單一股票經紀業務難以生存的問題，又希望當局加快討論將持牌券商納入跨境理財通計劃。除此以外，近年受到疫情及隔離政策影響，香港金融人才流失問題嚴重，希望局方正視問題並加強人才培訓。

亦有選委關注防疫措施影響營商環境，長時間檢疫難以留住人才。選委又關注美國可能透過SWIFT實施金融制裁，香港有機會面臨被剔出SWIFT的風險，希望香港政府做好風險管理和沙盤推演的措施。

許引用習講話：背靠祖國、聯通世界是獨特優勢

財經事務及庫務局局長許正宇回應，金融業界是香港重要的持份者，會仔細考慮業界聽到的意見。他引用習近平在七一的講話「背靠祖國、聯通世界，這是香港得天獨厚的顯著優勢」，指香港作為國家的國際金融中心，未來會繼續發揮好獨特的橋樑角色。