李家超：毋懼制裁將出席APEC會議　一手樓空置稅非優先考慮政策

特首李家超於《信報》專訪中表示將按原定計劃，今年底率領特區政府官員，到泰國參加亞太經濟合作組織（APEC）會議，不擔心因為遭受外國制裁而無法成行。



未具體回應如何克服制裁障礙

李家超指，香港若長期與外界隔絕，或無法恢復固有優勢，因此需要讓外界增加對香港的信心，包括做好本份並加強解說，「說好香港故事」，當局須盡量發揮「正面力量」，派官員外訪宣傳：「我不與你辯論你說的話是否正確，我只是講述我們香港的實際情況。」他又提議邀請外國代表來港，真正反映本港實況。

他早前透露將親自參與APEC會議，這個任內首個外訪行程不變，「起碼（上任後）第一次離開香港，除了去內地，我當然要帶頭做」，但未有透露隨行官員名單。

李家超及政務司司長陳國基，都在美國的制裁名單之上，使用銀行服務受影響，連航空公司會否為其提供服務都是未知之數。李家超沒有回應如何應對這些情況，只表示：「一些不合理的霸凌主義措施，會製造障礙給你，但不是克服不到，你更要克服它，否則對方會以為自己成功了。」

特首政策組尚在物色主管

李家超早前表明將成立「特首政策組」，他指目前尚在物色主管，強調不會與過往的制度比較，因為每一個制度都有好有壞：「我提出的特首政策組，將提升為直接跟我溝通，不需要第三方，我們會有慣常會議直接接觸，因為我希望得到第一手資料。」他認為，新的政策組想法必須與特首一致，但須具備政策分析能力，並了解國家發展和國際形勢，例如烏克蘭局勢對香港食物供應鏈的影響、到底香港當前處於順風還是逆風等等。

談到政策組主管的條件，李家超希望既要有能力之餘，想法與自己一致，彼此要有正面化學作用。他初步構想，組內有一些成員擔任骨幹，並有一些輔助支援人員。

一手樓空置稅非優先考慮

李家超提到房屋問題並非一朝一夕可以改變，已要求「土地房屋供應統籌小組」及「公營房屋項目行動工作組」在10月發表施政報告前提交報告，屆時會有實質解決房屋問題的方案。被問到上屆政府胎死腹中的一手樓空置稅，李家超表明這並非本屆政府優先考慮的政策。