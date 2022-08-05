容海恩脫離關係｜律師指登報僅表達立場　另一做法更有法律效力

新民黨立法會議員容海恩在報章刊登聲明，與家翁袁弓夷脫離「爺媳」關係。在報章不時見到這類脫離關係的聲明，但實際上有沒有法律效力？

有法律界人士指，這類聲明主要是表達立場，實際法律效力不大，但如果真的要斷絕與某人關係，可以向法庭申請。



熊運信表示，登報的用意是對外界清楚表達立場。（資料圖片/吳鍾坤攝）

報章登廣告只是對外清楚表達立場

律師會前會長熊運信表示，一般來說，要提交聲明需要一定法律程序，「不是講出來就生效」。他說，在報章上刊登廣告，只是將自己的立場對外表達清楚，如果將來有事件涉及公告中的兩人，可以以此表達清晰立場。以錢債糾紛為例，如某人欠債，另一人登出聲明指與該人沒有關係，是向社會表達相關債務「唔關我事，唔好搵我」。

不過，熊運信認為登報公告並不會改變法律現狀，如要有法律約束力，須進行法庭程序。事實上袁弓夷與容海恩兩人關係較為間接，是「丈夫的爸爸、兒子的妻子」，不是一句話就能斷絕關係。

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如要斷絕法律關係 涉事各方須法庭申請

大律師陸偉雄認為，登報斷絕關係的聲明法律效力不大。他說，登報告示是單方面向社會表達意願，如果要在法律上斷絕關係，需要涉事各方到法庭申請，舉例如終止婚姻關係，也要法庭頒布離婚令。法庭會問涉事各方是否同意終止關係，以及終止關係的理由，但陸偉雄表示，就算雙方同意法庭都未必會批准：「如果終止關係涉及重大社會利益，例如涉及犯罪相關調查，法庭都唔會批准。」

此外，一般人際關係可能較婚姻關係複雜，會涉及多個持份者，所有持份者都需要到法庭表達意願，大家同意才可以：「例如該關係涉及財產分配，兄弟姊妹都要同意。」

陸偉雄表示，如繼續與某人關係需要有法律效力，涉事各方就要向法庭申請，由法庭頒令。（資料圖片）

法庭有一籃子考慮 包括是否有必要

另外，法庭亦會考慮一般行動是否足以避免衝突，是否有需要真的斷絕關係。「婆媳關係衝突咁，奶奶同媳婦唔見面就可以避免衝突，法庭會問『係咪一定要斷絕關係呢？』」陸偉雄說，如果媳婦與丈夫關係融洽不想離婚，丈夫與家人關係亦不錯，純粹是媳婦與丈夫家人有衝突，「咁樣就好複雜啦」。他笑指：「如果簡單搞得掂，千年以嚟嘅婆媳關係就好易解決啦！」

而如果各方同意終止關係，法庭經過一籃子考慮後亦都批准，法庭就可以頒令終止指定關係，此時就具有法律效力。

MIRROR意外後工程公司聲明 亦僅屬表態

陸偉雄又以最近MIRROR演唱會墮屏事故為例，工程公司事後發出的聲明，僅僅是公司的表態，如果警方調查後發現要負上責任，工程公司亦脫不了關係：「所以呢啲聲明只係一種表態，最終要睇案件證據，或法庭基於各人意願和實際情況嘅考慮。」