老爺袁弓夷遭保安局斥違國安法　媳婦容海恩割蓆：全力支持警執法

保安局今日（3日）發聲明點名嚴厲譴責三人在海外籌組所謂「香港議會」，涉嫌違反《港區國安法》中的「顛覆國家政權」罪，其中一人正是時事評論員袁彌昌之父袁弓夷。



袁弓夷媳婦、新民黨立法會議員容海恩在Facebook回應指，她全力支持警方根據《香港國安法》第37條嚴厲依法打擊所有違法活動，以儆效尤。



容海恩稱，由袁弓夷等人在海外籌組所謂的「香港議會」，宣稱將選出一批在國際上代表香港人發聲的香港議會成員，毫無疑問是一個有計劃、不顧一切後果、全心惡意顛覆特區政府職能以及破壞特區政府的組織。

她說，任何人或組織無論身處何地、以何種方式或身份，只要涉嫌組織、策劃、實施或者參與實施，以非法手段旨在顛覆國家政權的行為，都必將受到法律的嚴懲。她亦呼籲市民要與任何違反《香港國安法》的人士或組織劃清界線，切勿以身試法。

袁弓夷一家活躍政壇，不過各人政治光譜南轅北轍，除屬建制派的媳婦容海恩外，其女兒袁彌明曾任民主派人民力量主席，而兒子袁彌昌則走中間路線，曾加入標榜中間路線的參政組織「希望聯盟」，他們一家的政治矛盾多次成為政壇焦點。