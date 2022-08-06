葛珮帆等議員促「提速建房」及「智慧北都」　落實綠色建築

早前三位立法會議員葛珮帆、陳紹雄及林筱魯，聯同工程師及科技專家成立的「智慧生活促進組」，提出了一系列有關打造及利用科技創新基建及綠色生態系統的「智慧生活」倡議，之後亦就「智慧規劃、建築及樓宇」向新一屆政府提出多項建議，包括落實綠色建築丶更新法例和加快培養人才等。



「智慧生活促進組」與發展局局長甯漢豪、創新科技及工業局副局長張曼莉、地政總署及資科辦等相關官員會面，促請政府善用科技提速興建公共房屋及建設「智慧北部都會區」 ，指期望政府能締造更智慧、綠色、宜居的香港。

建議全面使用組裝合成建築及綠色建築

「智慧生活促進組」向政府提出幾個建議，當中包括公共房屋全面使用組裝合成建築及綠色建築（MiC,DfMA ,MiMEP）等，進行基建工程及樓宇建築工程並縮短建築工期。使用地理資訊系統（GIS）科技結集丶整合和分析地理空間數據，並將數據分析結果一體化展示，讓各政策局和部門的持份者可以按照單一數據來源作出更準確和迅速的決策，減省重複研究及審視，加快新發展區的規劃和建造流程；把政府統計處改組成「大數據局」，加設地理資訊及統計專隊，負責收集、分析、整理、及開放有用的數據。

促進組又希望由發展局和創新科技及工業局作牽頭，透過跨部門數據互通，凝聚數據共享文化，形成協同效應，帶動其他政策局跟隨。

+ 2

倡全面落實綠色建築

此外，小組亦建議全面落實綠色建築，盡快為建築工程定下碳排放目標，以達至2050年碳中和目標。就新建築全面落實碳排放管理，優先使用環保物料，以及在施工及建築時所採用的物料附上「碳標籤」掌握「碳排放強度」；儘快推行「碳審計」，以計算建築工程施工及樓宇營運期間的碳排放量，制定「碳強度」標準及建立數據庫，計算「負碳份額」及推行對應的碳中和措施，以確保未來基礎設施促進市民日常生活變成低碳化。

另外亦建議更新過時法規，理順程序，以精簡部門間協作流程，尤其涉及跨部門數據互聯互通，對外公開數據共享方面的法例法規。

最後，小組建議加快培養人才，透過公務員學院加强公務員對智慧城市及相關科技培訓，提升他們對應用資訊科技、數據共享的意識。