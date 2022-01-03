選委界3議員成立「智慧生活促進組」　倡政府善用大數據抗疫

新一屆立法會議員今早（3日）完成宣誓，民建聯葛珮帆、中電中國區總裁陳紹雄及城市規劃師林筱魯3名選委界議員，與業界人士宣布成立「智慧生活促進組」，共同推進科技創新基建、綠色生態系統等倡議。葛珮帆指，參選時已經一直碰頭，當選後就決定要組合推動倡議，她強調志同道合的議員不用分黨派，大家可互相推動合作。



新丁議員：單獨推動議題力量有限

兩名議會新人被問到會否加入民建聯，陳紹雄指參選選委會界別時，是以獨立專業身份參加，又指工程師有不少課題可發揮，暫未考慮與其他政黨關繫，但他指單獨推動議題的力量有限，故有空間與其他議員就共同課題集結推動政策。

林筱魯稱，選委會界別不代表一個版塊、地區，強調單人做事的力量有限，故可與不同議員結合推動香港發展。

民建聯葛珮帆與選委會議員陳紹雄、林筱魯召開記者會，宣布成立「智慧生活促進組」。（盧翊銘攝）

批「安心出行」沒實名制和追蹤功能屬漏洞

「智慧生活促進組」提出15項建議，包括利用物聯網、大數據配合港康碼及「安心出行」等系統，幫助社區疫情監案及防控；將「智方便」、「安心出行」和醫健通整合為一，方便市民及長者使用、透過使用個人健康儀表板加強長者健康管理等。

葛珮帆認為，政府現時仍未善用科技作防疫抗疫工作，如政府在推行「安心出行」時沒設實名制和追蹤功能，認為是漏洞。對於有市民擔心損害個人私隱，葛珮帆稱有追蹤功能不等於會侵犯私隱，強調現時科技已保障個人私隱。

▼新一屆立法會議員宣誓▼



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辭任中電職務？陳紹雄：正與公司安排交接

身兼聖公會教省秘書長的新丁議員管浩鳴今日指，未來會全心全意投入議會工作，將辭去秘書長一職。陳紹雄在記者會被問到會否辭任中電職務，他表示參選時已表明若當選的話，將全心全意做好立法會工作，現時正與工作單位商討交接安排，但未決定會辭任或轉以顧問身份服務。

林筱魯稱，過往一直有自己業務，但不存在受薪工作需要辭任，他強調現時有六、七成時間擔任公職，當選是轉換平台繼續服務。