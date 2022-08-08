3+4酒店隔離｜林健鋒稱喜出望外　梁熙：社會復常重要一步

政府宣布海外或台灣抵港人士酒店檢疫日數改為「3+4」，即3天酒店檢疫及4天家居醫學監測，「紅黃碼」亦同步推出，本周五（12日）起實施。行政會議成員、經民聯副主席林健鋒表示，方案是一個非常好的開始，對於工商界及市民來說是「喜出望外」，相信有助旅遊業復甦。

民建聯立法會議員梁熙歡迎新措施，肯定當局根據科學原則及數據，引入紅黃碼制度並縮短酒店檢疫期，為社會復常走出重要一步，相信有關措施有助平衡防疫及社會運作需要。



林健鋒倡逐步減少檢疫日數

林健鋒指，有關安排可大大減低入境人士來港或返港的不便，認為香港作為國際金融中心，必須與時間競賽，酒店檢疫期「愈短愈好」，他建議政府採取「循序漸退」的方式，逐步減少檢疫日數，並允許家居條件許可人士進行家居隔離，期間他們可透過「點對點」方式往返住所及工作地點。

他又指，對於一些「分秒必爭」人士來說，包括跨國企業高層等等，隔離政策始終是一大考慮。他預計，新檢疫政策實施後訪港人數將顯著增加，政府在各項配套方面，包括隔離酒店、交通安排及追蹤管理方面，都要妥善配合。

另一經民聯議員梁美芬認為，新方案有助保持香港國際樞紐的角色，方便團際研討會的專家來港。她提到，自己有組織一些國際性活動，包括「一帶一路」國際論壇等，認為「3+4」檢疫方案比起需要7日酒店檢疫，能減少主辦單位金錢和時間上的支出。

梁熙促增加人手處理入境手續

民建聯衛生事務發言人、立法會議員梁熙認同「3+4」檢疫方案，相信已平衡社區感染風險及社會正常運作及復常，期望在新措施實施後，政府繼續密切檢視抵港人士的確診情況，適切、及時地更新措施，以確保有關制度運作順暢，例如在第7天轉未能成功轉碼，當局需要有申訴制度協助有關市民。

梁熙預計隨著放寬措施推行，抵港人數會相應增加，當局應盡快將所有入境程序，例如疫苗接種證明文件、指定檢疫酒店預訂編號等文件一併整合，旅客只要在上機前做妥「電子健康申報」，便可以獲發「綠碼」，到埗後利用「綠色通道」入境。就此，當局需加派人手加快相關處理工作，以做到政府早前承諾的1.5小時以內完成入境手續的目標。

民建聯工商專業委員會主席周浩鼎亦表示歡迎「3+4」安排，認為有助推動來港商務的活動，對本地經濟及中小企的業務會有幫助。他期望政府進一步縮短酒店隔離日數，及讓本港居民有條件下改為居家隔離的安排。

自由黨張宇人。（資料圖片）

張宇人讚政府夠果斷

行會成員、自由黨黨魁張宇人對「3+4」方案表示歡迎，認為政府果斷，雖然現時不是「一步到位」變「0」方案，但他認為「3+4」方案已經足夠。他說，現時有七八成商鋪需要提升電話功能，更新流動掃描碼至4.0或以上版本，才能做到紅黃碼，又指政府雖然給予14日適應期，但商戶仍需盡快完成工作。

工聯會立法會議員陳穎欣表示，歡迎政府放寬有關檢疫措施，認為有助確保本港國際城市地位不會進一步被疫情影響。除對外通關外，陳穎欣認為當局應積極爭取縮短與內地通關的檢疫日期，同時應爭取落實香港方艙運作入境內地檢疫之驛站，以及應增加每日入境內地名額。

民主黨醫療政策發言人袁海文則形容，今次是遲來但正確的決定，希望能局部回復國際接軌，盡可能維持香港的競爭力。