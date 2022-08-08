疫情．最新｜8.12檢疫期縮至「3+4」　家居監察可外出但不可堂食

政府今日正式公布縮減抵港人士檢疫期，由七日酒店檢疫變成「3+4」，即3日酒店檢疫，4日家居監察。入境人士會獲發「黃碼」，在家居監察期間可以外出，但不能進入表列所等涉及除口罩的活動，例如堂食等，但可乘搭公共交通工具、上班及返學等。至於入境後確診人士，則會獲發「紅碼」，須遵守家居隔離。



新冠疫情方面，本港昨日新增4,272宗確診，再多5人死亡。衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，Omicron變異病毒株分支BA.5未來有可能成為主流，幸其致病情嚴重比率不高，現時的疫苗仍然有效應對預防重病及降低死亡風險。



昨日疫情總覽：



政府宣布從海外及台灣抵港人士檢疫安排，由7日酒店檢疫，改為3日酒店檢疫隔離及4日家居醫學監測。

【11:30】李家超指，黃碼措施現階段無意擴至一般的密切接觸者，因為香港未能將核酸檢測的要求引進至密切接觸者。

盧寵茂指，本地確診隔離人士及檢疫期，計算方法是採取發生當日是「DAY 0」，「是對齊定義」，所以旅客抵港後不能說是已檢疫一日，所以在「DAY 3」上午才是完成檢疫，即大部份72小時檢疫才符合3天檢疫期。

盧又指，黃碼人士不能進入高風險場所，包括醫院、院舍等。

【11:25】盧寵茂指，「3+4」方案是經過風險評估考慮，因為通過3日酒店檢疫可找八成輸入個案，至4日檢疫酒店效果不高，而家居監察4日亦可以找出輸入個案阻截傳播，其風險低於社區傳播，故可做戴口罩活動。

【11:15】李家超說，「3+4」新措施下，黃碼人士外出活動時有限制，政府會加強巡查、執法，有關同事會多做功夫。他相信絕大部份人士都願意遵守「3+4」方案下的規限活動，因已將規限減到最少，「畀社會最大空間，相信絕大份市民都盡責。」

至於完成3日酒店隔離後，入境人士可自行回家，黃碼人士每日都要做快測，陰性下可用交通工具，所以可自行回家，如無適合居所，可在一般酒店繼續隔離。而今次實施紅黃碼，是根據疫苗通行證資料運作及派發紅黃碼，而疫苗通行證是按個人實際名字給予，是基於現有措施「派碼」，同現有做法無分別。

【11:10】李家超指，與世界接軌及向內地正常通關，兩件事並無矛盾，兩方面都要積極做。

他提到，今次的3+4方案，是平衡風險可控的情況下，希望維護民生活動及香港競爭力，盡量讓社會有最大動力及經濟力，既保護生命又要有正常民生活動。至於與內地的正常往來，仍在努力中，首先要遵重內地守疫政策，而內地的標準是7+3（7酒店3監測）。

他提到，明白內地有管控疫情的風險要求，和內地單位討論過關時，希望盡量減少不便，希望將香港實際情況向內地有關單位解釋，盡早在通關的不便中減少。而在未有共識前，不打算公開兩地的討論細節。他重申通關海外及內地並無矛盾，兩面都會推展。

【11:00】馮浩賢指，新制度下，剛抵港的旅客抵港日會界定「DAY 0」， 酒店檢疫日數是「DAY1 - 3」， DAY 3中午時分可完成酒店檢疫，然後繼續4日家居醫學監察。

已經訂左七日檢疫酒店旅客，並不用更改預訂，可用原有訂房文件辦登機及入境，並可在DAY3 中午提前離開酒店。

由於大部份旅客會集中早上退房，酒店要依防感染措施處理退房措程，故早上盼旅客耐心等酒店職員指示。

至於已入住旅客，按以往慣例，會安排酒店先完成檢測，得到陰性後，可分批有序提早離開。按政府及酒店的合約規定，如因檢制度更改日數，要向旅客退款，但酒店業界已表示，要同時處理數萬計退費要求有難度，故期盼旅客耐心等候。

【10:58】黃志光指出，只要被編定紅黃碼人士才需要更新安心出行應用程式。新來港人士可直接下載最新版本。

其中，進入主動核查處所掃到藍碼可進入，但若是醫學監察會轉黃色，入處所掃描器顯示是黃碼不准入；紅碼確診人士要上報資料系統比對，二維碼紅色有提示家居隔離，紅碼人士進入處所會顯示紅色，有紀錄以後跟進相關違規離開隔離地點的問題，當隔離/監察人士完成檢疫期後，下次使用時會比對轉為藍色，不用再有任何動作。

當局稍後會向表列處所簡介新措施，提醒他們更新掃描器。如安心用戶無上網功能，雖然會顯示藍色，但倘屬於確診人士都會偵測到紅碼，當著網絡功能會偵測到紅色，按規定應留住所不應外出。

【10:50】孫東指出，紅黃碼措施只適用於機場來港人士，其他市民可繼續使用原有安心出行及疫苗通行證。

【10:40】盧寵茂表示，紅、黃碼的措施實行後，可外防輸入。其中，紅碼用於識別確診人士，確保遵守隔離措施，而黃碼是識別海外或台灣入境人士，直至完成檢疫期。

他提到，自7月8日起增加抵港旅客兩日酒店檢疫期的核酸檢測要求，過去四周的數據分析後，發現4%入境人士確診帶病毒，但有一半個案是抵達香港機場核酸檢測已找出，而在指定檢疫酒店翌日核酸檢測，也累計找到80%個案，即每1000個由海外或台灣地區抵港人士，錄得40宗輸入個案，而抵港第三日整體確診個案，也是每1000人中只有8人，即低於1%陽性，風險水平與本地相若。換言之，現時要7日檢疫酒店似乎不符成本效益，亦影響香港與國際連接，因此修訂入境檢疫安排。

他重申，醫學監察期間，每天要檢查體溫、健康狀況外，要同時接受黃碼限制，即不能進入涉及除口罩、涉群組聚集的疫苗通行證處所，亦要每天快測及定時核酸檢測，醫學監察期間，旅客可在戴口罩下進行日常活動，例如乘車、上班、入百貨公司、到街市購買日月用品等，務求同時照顧日常需要，進行必須要活動。

總括而言，抵港旅客在指定酒店檢疫3日，第3日早上如果獲PCR核酸檢測陰性結果，最早早上9時起會獲安排離開酒店，返回屋企進行4日居家醫學監測，直至第7日的早上9AM。「3+4」期間，入境檢疫人士的黃碼會生效，第七日黃碼會自動取消， 取消後，到港人士仍要自行監測健康3日，雖然酒店檢測期有所調整，但會繼續實施嚴謹檢測，要求到港人士全程在機場、酒店、檢測中心進行幾次核酸檢測，包括到港當日、第二日、第四日、第六日、第九日，同時要每日快測直至第10日。

來港人士登機前要完成電子健康申報，符合疫苗接種要求及經確認指定檢疫酒店預訂資料的乘客，會獲發綠色健康申報二維碼，在辦理登機手續及抵港後，不用再查核相關文件，可持二維碼取道快線通道，完成抵港檢測及檢疫安排，可登上點對點交通，系統會以電子發檢疫令、醫學監測通行書、疫苗接種二維碼、臨時疫苗通行證等，減少機場逗留時間。

【10:30】李家超表示，檢疫措施會在8月12日有新安排，變成3天酒店檢疫及4天家居監察。

在4天家居監察期間，檢疫人士可以外出但不能進入疫苗通行證有主要審核的表列處所，包括食肆、酒吧、酒館、遊戲中心、浴室、健身室、美容院、派對房間等，亦不能進入安老院舍、殘疾院舍、學校及指定醫務處所等，外出時不能參與除下口罩活動，亦要每天做快測，每天都呈陰性結果就可乘坐公共交通工具上班，並進入百貨公司、街市等。

他又指，「3+4」檢疫期間，會有核酸檢測要求，確診者會獲發紅碼，禁止離開隔離地點，非確診人士會獲發黃碼，會管控醫學監測活動，即上述提及可進入及受限活動。紅黃碼會在完成規限後，會自動變成藍碼，紅黃藍碼會在安心出行上展示。

【08:45】政府預告，行政長官李家超今日（8日）上午10:30將於政府總部主持「應對疫情指導及協調組」記者會。預料交代紅黃碼措施，以及縮短酒店檢疫期。



醫務衞生局局長盧寵茂教授、創新科技及工業局局長孫東教授、醫務衞生局副秘書長（特別職務）馮浩賢和副政府資訊科技總監黃志光亦會出席。

港大醫學院編製的「本地個案的即時有效繁殖率」至8月6日的最新數字為1.12，代表每名患者仍會傳給多於1人，因此確診人數未明顯減少。（港大醫學院網頁圖片)

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