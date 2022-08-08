18區辦逾45場習講話座談會　麥美娟稱要關愛青年　正制定發展藍圖

國家主席習近平七一來港出席特區政府就職禮，發表重要講話，其後政府、政黨、專業團體、地區組織紛紛舉行座談會，學習講話精神。中西區及觀塘民政事務處近日分別舉辦「國家主席重要講話精神」座談會，18區民政事務處由7月初至今舉辦了逾45場座談會，並邀請多位嘉賓主講，讓更多地區人士深入了解重要講話精神，合共約6 ,700人出席相關座談會。



中西區民政事務處繼上月舉辦4場座談會後，今日（8日）在堅尼地城社區綜合大樓舉辦「習近平主席七一重要講話座談會」，邀請行政會議召集人兼立法會議員葉劉淑儀作主講嘉賓。約110人出席座談會，與會者來自中西區各工商社團。

民政及青年事務局局長麥美娟在政府總部主持「國家主席重要講話精神」線上座談會，約120位民青局轄下政策科和部門中、高層職員出席。（政府新聞處）

民政及青年事務局今日在政府總部舉辦「國家主席重要講話精神」線上座談會，由民青局局長麥美娟主講，約120位民青局轄下政策科和部門中、高層職員參與，包括民青局常任秘書長林雪麗、民青局副局長梁宏正等。

麥美娟表示，習主席的重要講話為香港的未來發展闡述了重要的指引，當中提及的「四點希望」更是民青局的工作方向。她引述習主席在重要講話中特別點出要關心、關愛青年人，幫助他們解決學業、就業、創業、置業的實際困難，她指青年發展是民青局的一大重點工作，正着力籌備制訂《青年發展藍圖》，以勾劃出香港整體青年發展工作的願景和主要工作方向。