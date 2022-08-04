七姐寶誕暨園遊晚會　葉劉、麥美娟等七名女性帶領拜七姐

每年農曆七月七日的傳統節日──七夕，象徵愛情團圓，「七姐寶誕暨園遊晚會」今晚（4日）於嗇色園黃大仙祠舉行，七位女性名人為「七夕結良緣祈福科儀」獻供禮，近二百位女性身穿傳統華服參與。祠內多處設有燈飾佈置，以及各項精彩活動讓公眾参與，祝福參加者今後姻緣和順美滿。



七姐寶誕暨園遊晚會。（廖雁雄攝）

相傳織女對愛情忠貞堅忍，擁有心靈手巧的技藝，嗇色園黃大仙祠監院李耀輝（義覺）道長特別編製了「七夕結良緣祈福科儀」，融合道教科儀及民間傳統習俗禮拜七姐。

七名來自政界、學術界及文藝界的女性，包括行政會議召集人葉劉淑儀、民政及青年事務局局長麥美娟、香港立法會議員陳曼琪、全國人大前常委范徐麗泰、香港演藝學院中樂系教授許菱子、香港大學饒宗頤學術館藝術顧問駱慧瑛及香港中文大學道教文化研究中心副研究員陸晶晶，向七姐獻上寶珠脂粉、寶衣及七姐盒，以示誠敬之意。而近200名穿着華服的女性，則向黃大仙像行三跪九叩禮。

嗇色園為參加者安排各項具傳統特色的活動，包括傳統剌繡和繩結工作坊、即影即有攤位、七姐盆祈願區、「月老姻緣一線牽」等。同場亦設有七夕歷史文化展，讓公眾了解七夕文化背後的歷史意義。

首3,000名入園女性可獲得梳鏡套裝及迷你花露水一枝。