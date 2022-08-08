鄧家彪打五針後確診　立法會申訴部視察活動臨時取消

數名立法會議員，原定明日（9日）就一宗無家者申訴個案前往樂富一間院舍視察。不過由於申訴個案的召集人、工聯會鄧家彪確診感染新冠病毒而臨時取消。



視察一波三折 已第二度延期

原定議員明日上午會視察一宗有關對女性無家者支援事宜的申訴，但現時立法會日程上已不見相關活動。

鄧家彪向《香港01》記者表示，該個案主要處理一些女性無家者，報稱在一間院舍內獲得的安排和支援不足，原定眾人在6月28日就會到位於樂富的「鄰舍輔導會 賽馬會樂富宿舍」視察，連同其本人有6名議員參與。不過由於當時議員要準備出席回歸25周年慶祝活動，需接受閉環管理，活動要延期。

鄧家彪續指，眾人在仔細商討後，定於8月9日視察，未料他作為召集人因確診無法出席，只好再要求延期，始終個案由他主力跟進，稍後會爭取盡快再安排。

笑言打5針後抵抗力甚好

鄧家彪於6月報名參加港大的混合接種疫苗研究，在接種三針科興後，再完成接種兩劑測試中的疫苗。該測試與國藥集團中國生物合作，研究混合接種疫苗，以應對變異株Omicron所引致的病毒。該研究會比較3款滅活試驗疫苗 （BIBP、WIBP或原型株）在人體內的安全及免疫反應數據，目標9月有初步結果，10月進行數據分析，11月提交疫苗審批。過程中，試驗者須接種中心進行研究程序，亦有人員會跟進情況。換言之，他一共已接種5針疫苗。

鄧家彪上周五表示，其核酸檢測結果呈初步陽性，須居家隔離。他向記者表示，現時恢復情況相當理想，但快測結果仍有淺色的「T」線，尚未百分百康復，希望明日可恢復為「一條線」，笑指打5針後抵抗力相當好，症狀相對輕微，沒有發過燒，感謝各界關心。