疫苗｜鄧家彪參加港大Omicron研究　已打第5針未有不適：仲精神咗

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）變種病毒株Omicron來勢洶洶，工聯會立法會議員鄧家彪今日（28日）在社交平台上發帖表示，早前報名自願參加香港大學的一項混合接種疫苗研究，目前總共接種了5劑新冠疫苗，呼籲市民參與研究計劃。



鄧家彪表示，早於1個月前報名擔任志願者，參與香港大學一項混合接種疫苗研究，以針對變異株Omicron所引致的新冠病毒。希望出一分微力參與測試，讓國家盡快完成更有防護力的第二代疫苗，最終令防疫現曙光。

他透露目前已完成接種研究的兩劑疫苗，並沒有任何副作用和不適，笑言「仲精神咗」，加上之前打了3針科興，保護力大大增強。

港大是次研究目的是在已接種2或3劑新冠疫苗人士身上，比較3款滅活研究疫苗 （BIBP、WIBP或原型株）在人體內的安全及免疫反應數據。今次港大的研究目標是招募1,800名志願者參與，研究時間需時約13個月，期間會有研究人員跟進情況，以及需要到中山紀念公園接種中心進行研究程序，鄧家彪指現時已有超過千名市民參加。

是次研究是與國藥集團中國生物合作，目標9月有初步結果，10月進行數據分析，11月提交疫苗審批。