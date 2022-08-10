政圈風聲｜律師會改選「黃藍之爭」趨平淡　專業團體「遠離政治」

香港律師會本月23日舉行周年大會，改選6名理事，有別於過去數年分成「專業派」及「開明派」對壘，今年改選競爭性大減，6個空缺只得7人競逐，以往兩大陣營動員拉票、爭奪授權票等動作亦不再高調。有建制中人認為，香港已進入政治新秩序，專業團體「搞政治」，隨時斷送自我監管權，「去政治化」才是出路。



前會長彭韻僖參選理事

近年社會政治氣氛對立，律師會改選投票率創新高，去年選舉更是有史以來最受關注，事關倘親民主派的「開明派」全取5席，理事會將「變天」。選舉前夕，《人民日報》發文警告律師會應與「反中亂港分子」劃清界限，時任特首林鄭月娥亦罕有表明，若律師會變得「政治化」，政府會考慮終止合作關係，結果去年「專業派」5席全勝。

律師會今年改選6名理事，只有7人報名，包括以上屆會長身份留任理事的彭韻僖、爭取連任理事的鄭偉邦、馬康利、有「人權律師」之稱的帝理邁（Mark Daly），以及法律專業協進會長曹紹基等。

按不成文慣例，會長卸任後會留任理事1年，之後退出理事會，但彭韻僖今次仍報名參選理事，據聞她向人表示在任會長3年，香港正值多事之秋，「好多事都做唔到」，想繼續留在理事會跟進法律議題。亦有律師指，理事會欠缺具豐富經驗的人坐鎮，彭韻僖獲鼓勵再坐一會。

彭韻僖是律師會首名女會長，去年交棒予陳澤銘。（資料圖片）

帝理邁成「唯一」 參選有勝算？

至於處理過多宗少數族群及人權案件的帝理邁，再次爭取連任，被視為唯一參選的「開明派」。不過，有律師會中人認為不應再分什麼「黃藍」、「專業／開明」，應該「讓專業回歸專業」，事實上理事會討論的議題，全部與法律事務相關，不應牽涉政治立場或「顏色」。

有熟悉情況的建制派則指，帝理邁於2019年參選理事時，建制陣營以5人名單出戰，最終帝理邁仍成功突圍而出，成為「票王」，這反映部分偏建制的律師，亦願意給予帝理邁選票，不欲理事會勢力一面倒。該人相信帝理邁有一定勝算，但要視乎其原有支持者，會否再出來投票。

有建制中人就指，今次選舉才是「回復正常」、「去政治化」的一次，選舉本來只是律師行業內部事情，但因為近年社會「政治狂熱」才受到密切關注，並不健康。他認為今次選舉已非「黃藍之分」，帝理邁雖然是「人權律師」，但有泛民背景的律師估計投票意欲不大，而另一邊亦沒有積極動員和鼓勵授權票，預期選舉會較平淡，投票率亦沒有前幾次般高。

本身是執業律師的民建聯立法會議員周浩鼎表示，期盼「專業歸專業，政治歸政治」，指投票率高與低並非關鍵，律師會千萬不要不務正業，變成「專業團體搞政治」。有立法會議員指，在國安法新時局下，專業團隊不宜沾手政治，否則可能失去自我監管權，最近會計師公會被「削權」便是一例。