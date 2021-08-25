拆局｜律師會改選專業派大勝　力保主導權　業界料免被政府開刀

有史以來最受關注香港律師會改選結果揭盅，「專業派」大勝，全取5個理事席位，「開明派」主導律師會的願望落空。根據投票結果，5名當選的「專業派」以壓倒性票數勝出，大多數來自授權票，且各人所得授權票數非常相近，單是授權票票數已多於「開明票」總得票。

有建制陣營律師指，今次拉票功夫「做到十足」，力谷下比去年多出數百票，順利將5名「專業派」送入理事會，可確保律師會「去政治化」。多名法律界人士均認為，「專業派」勝出可避免政府收回律師會自我監管權，削權風險大減。



業界稱反映「回歸專業」：想搞政治可選立法會

去年律師會改選投票率創新高，改選5個理事席位，開明派取得4席，當時各位候選人所得票數差距不大，取得最高票數的人權律師林洋鋐與最低得票者，票數僅相差157票。不過今年情況截然不同，「專業派」得票大幅拋離「開明派」，當選的5人得票各比開明派候選人多出約1500票，單是授權票數量，已多於「開明派」候選人所得票數。

有建制陣營律師不諱言，有關方面非常緊張今次改選，「專業派」各候選人授權票票數相近是意料之中，透過平均分配選票，增加「專業派」勝算。

不過，有律師會中人指，選舉接受郵寄、授權或親身投票，是行之以久的方法，不應覺得授權票就是「邪惡」。他指業界對近年律師會發展有很多怨氣，上年的高投票率是「政治狂熱」、情緒化的結果，今次結果反映業界希望「專業只搞專業」，「想搞政治可以去選立法會」，而律師會亦要著手重建法律專業形象。

律師會改選候選人得票分佈

郵寄票／親身投票／授權票／總票數



1) 白樂德 （Brock Denis）：1707 / 150 / 95 (1952)

2) 陳國豪：1287 / 136 / 1982 (3405)

3) 傅嘉綿：1268 / 131 / 1986 (3385)

4) 黎蒑：226 / 48 / 12 (286)

5) 馬秀雯（Selma Masood）：1656 / 132 / 92 (1880)

6) 羅彰南（Jonathan Ross） - 退選

7) 岑君毅：199 / 125 / 1978 (3302)

8) 唐瑋綸：191 / 53 / 11 (255)

9) 韋恆理（Henry Wheare）：1692 / 144 / 90 (1926)

10)黃巧欣：1251 / 135 / 1987 (3373)

11)袁凱英：1243 / 123 / 1980 (3346)



料收回監管權機會低

今屆律師會改選爭議重重，官媒《人民日報》及特首林鄭月娥曾「警告」律師會不要政治化，否則政府或終止與律師會合作，更有人指一旦律師會淪為政治化團體，政府可以收回其自我監管權。當選理事的「專業派」傅嘉綿昨晚表示，只要律師會沒有被政治凌駕專業，相信被政府收回自我監管權的風險非常低。

多名法律界人士均說，今次當選的理事全屬「專業派」，可將理性、專業的聲音帶入律師會，港府短期內無理由向律師會「開刀」，收回自我監管權，但難料政府會否一併檢視兩個律師會的職能。

曾任律師會理事的港區人大代表陳曉峰指，改選結果反映業界希望回歸理性，聚焦專業發展，不想律師會變為政治化團體，他希望其他專業範圍如教育界、社福界，亦可傳遞這種正能量。

律師會副會長陳澤銘。（羅君豪攝）

下周選會長 副會長陳澤銘大熱

律師會完成理事改選後，緊接而來的將是下周二（31日）舉行的會長選舉。現任會長彭韻僖由於已連任兩次，必須卸任，副會長陳澤銘是接棒大熱人選之一。有律師形容，陳澤銘較另外兩名副會長熟悉內地國情，有助律師會與內地官員和法律部門溝通，但亦有人指其立場較難捉摸，未知會否得到「祝福」。