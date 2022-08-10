自由黨分裂︱田北俊等元老辭職信曝光　力數三宗罪：絕非有情有義

自由黨中委會今日（10日）召開，其中一項議程為取消榮譽主席職銜。三名自由黨榮譽主席田北俊、周梁淑怡、劉健儀均表示，相關議程從未與他們商討過，對現屆領導層的決定非常不滿，宣布即時退出自由黨。

《香港01》獲得三人信件，力數現屆領導層三宗罪，包括「精心部置」通過決議、未經諮詢獨斷獨行、不重視前主席們的意見和貢獻，做法偏離自由黨傳統。



▼田北俊、周梁淑怡、劉健儀退黨信▼



質疑「精心部置」通過取消職位

田北俊直言：「作為自由黨的前主席，我對今屆黨領導的行為實在非常失望。」他提到自1993年創黨、1998年擔任主席，直至2014年卸任黨魁時，黨內領導邀請其出任榮譽主席，希望借助他的經驗協助黨的發展和參與政策討論。

不過據其理解，黨領導已取得不少中央委員的授權書，確保動議獲得通過，批評「這做法完全偏離自由黨的傳統及黨友間的互相尊重。」

周梁淑怡亦指，自由黨今日開會決議取消榮譽主席，「經各領導的精心部置，這個決定肯定通過吧！」她批評領導層處理手法，令人非常失望，無論是決定本身，或執行的方法，「都絕對稱不上有情有義！」

周梁批無諮詢：被嚴重冒犯

周梁淑怡指，即使香港經歷巨大轉變，仍然持守自由黨的傳統，積極為香港發聲。她指：「榮譽主席身份的存廢，即如任何黨的未來改革，只要對黨的發展有利，都應該討論和考慮。但是，你的處理手法卻是獨行獨斷，完全沒有和當事人商討，或徵詢過現任榮譽主席們的意見，而在常委作出決定前，並沒有提出任何理據或作深入討論，連對主題和有關人士的最基本的尊重都沒有。作為創黨成員和多年來作為領導層任勞任怨為黨努力過的我，感到被嚴重冒犯。這種處事手法，不是我認識的自由黨。」

劉健儀的信件則相對簡單，以英文表示對黨的做法十分失望，「至少可以這樣說，行動的理由完全站不住腳。」

田少斥無視前主席貢獻

田北俊在信中又批評，黨領導層認為前主席們的貢獻和意見再無價值，「我別無選擇，唯有決定辭去自由黨榮譽主席的身份和黨內所有職務，即時退出自由黨。」

自由黨黨魁張宇人表示，對3人退黨深表惋惜，黨主席正努力挽留。