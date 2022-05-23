李家超晤自由黨　張宇人倡改革教師註冊：對國情有認識方可續牌

自由黨今日（23日）與候任特首李家超會面，黨魁張宇人建議改革教師註冊制度，由終身制改為定期續領教師註冊，確保教師對國情有一定認識才能續牌。



張宇人促再放寛海外醫生來港執業

自由黨21名成員出席會面，包括張宇人、主席邵家輝、副主席李鎮強、胡漢清、陳曉峰、立法會航運交通界議員易志明等。

張宇人關注本港醫生人手不足，期望來屆政府可以進一步放寛海外醫生來港執業的條件，以招攬更多海外培訓醫生來港執業。他指，現屆政府完成修例引入海外醫生，但只有在認可醫學資格名單上的海外院校畢業生才符合申請資格，他認為不應只看重醫生學歷，亦應參考醫生工作資歷。

張宇人又提出改革教師註冊制度，指教師永久註冊，無須定期考核或進修便可續牌，會令教師失去進步的誘因，拖低整體教育質素。自由黨建議來屆政府改革教師註冊制度，由終身制改為定期續領教師註冊，同時加入國情元素，確保教師對國情有一定認識才能續牌。

受疫情影響，香港旅業重創。（資料圖片）

邵家輝倡提商內地居民在港購物免稅額

邵家輝表示，爭取早日與內地恢復正常通關，為新政府重中之重工作，現時香港與內地停止通關超過兩年，很多行業和商務人士造成很大影響，家庭團聚也有訴求，所以希望政府緊隨國家策略，著力穩控疫情，為恢復通關創造條件。

邵家輝又建議李家超提請中央，將內地居民在香港購物免稅上限提高至每人每年10萬元，與海南旅客額度看齊，以維護香港「購物天堂」地位。他指，內地居民在港購物總值逾5,000元人民幣，過關須繳稅，此額度已多年未有調升。反觀民眾到海南每人每年享有十萬元免稅額，更有逾廿個內地城市想仿效，長遠影響香港競爭力。

倡引入船員、小巴司機等外勞

自由黨又指，來屆政府必須適量輸入外勞，特別是海陸運輸業一直面對船員及職業司機不足的問題，渡輪水手、小巴司機、重型車司機等均嚴重短缺，「沒有船員，沒有司機，船和車均不能開動，窒礙社會人流、物流，最終受影響的是市民大眾。」