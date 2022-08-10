自由黨屢分裂　23條倒戈最經典　田北俊近年成黨內「小眾」終退黨

自由黨決議取消榮譽主席職位，觸發3名創黨元老兼榮譽主席退黨，自由黨再一次陷入分裂。自由黨作為商界代表，多年來在政治爭議之中企位「獨特」，最經典一役莫過於2003年時任黨主席田北俊臨陣倒戈，反對《基本法》23條立法，自此被冠上「壞孩子」之名，之後黨內開始分裂，大批成員退黨另起爐灶。

隨著田北俊近年淡出，自由黨由晉身行會的黨魁張宇人「揸莊」，力撐政府施政，「壞孩子」形象基本上已洗脫，今次田北俊、周梁淑怡等人離開，也可以說是「一個時代的結束」。



2008年首次分裂 梁君彥、林健鋒等另組經民聯

自由黨於1993年創立，由李鵬飛、張鑑泉、田北俊、周梁淑怡等人牽頭，標榜代表工商界，參與各級選舉。創黨主席李鵬飛曾於1995年立法局選舉中，首次循直選取得議席，但回歸後首次立法會選舉落敗，由田北俊接任主席。

2003年港府提出23條立法，50萬人上街抗議，時任主席田北俊辭任行會成員，逼使政府放棄立法，田北俊、周梁淑怡翌年轉戰地區直選，乘超高人氣當選，但無以為繼，2008年在地區直選全軍覆沒。選舉之後，劉皇發、梁君彥、林健鋒等人退黨，這次分裂重創自由黨，令該黨一度只有3個立法會席位。梁君彥等人之後另組經民聯，同樣標榜代表商界，自由黨在政商界影響力漸減。

及後自由黨改組，並在2012年立法會選舉奪得5個席位，但同年特首選舉再次引起爭議。當時自由黨支持唐英年參選，被視為「唐營」人馬，梁振英當選之後，自由黨「唐營」的身份一度成為攻擊目標。2013年，前港區人大代表吳康民在報章撰文，質疑有人在特首選舉中投白票是「港英餘孽第二梯隊」，其後再對外稱「第二梯隊」是指自由黨。

梁振英委任張宇人入行會 田北俊反對

田北俊領導下的自由黨，多次批評梁振英施政，2014年佔中期間，田北俊因呼籲梁振英辭職而被中央撤銷全國政協委員。2016年，時任特首梁振英與自由黨「破冰」，委任張宇人為行政會議成員，李鵬飛、田北俊等元老曾表態反對，質疑張宇人「邊有時間搞黨務？」又要求他辭任黨主席。

同年的特首選舉，自由黨開放黨員自由投票，田北俊力撐曾俊華，而張宇人則支持林鄭月娥。後來林鄭當選，張宇人亦繼續擔任行政會議成員，並繼續擔任黨主席。

修例事件內部再起衝突 張宇人安全度過

田北俊代表的中間溫和路線，與張宇人與政府緊密合作路線，引起黨內分歧。2019年修例風波中，張宇人代表自由黨表態支持修例，但「田系」代表、時任黨魁鍾國斌則有保留，田北俊亦認為不應該盲目支持政府政策。

同年7月，修例事件演變成激烈衝突，4名榮譽主席田北俊、周梁淑怡、劉健儀和方剛發出聯署信，要求張宇人辭任行政會議成員，但並不成功。

田北俊在2020年發起「希望聯盟」，標榜中間路線參加立法會選舉。（資料圖片）

田北俊組「希望聯盟」 選舉改制後作罷

雖然田北俊不時以榮譽主席身份發言，但實際上他在自由黨的「話事權」已旁落，張宇人、邵家輝等人成為黨內主流。田北俊在2020年立法會選舉組成「希望聯盟」，支持潘焯鴻、袁彌昌等人參選，主打中間路線，但之後立法會選舉延期，中央修改香港選舉制度，「希望聯盟」亦停止運作。田北俊解釋，改制後的政治局面不再需要「關鍵少數」，已失去成立「希望聯盟」的意義。

選舉改制後，立法會選舉去年12月舉行，鍾國斌競逐連任失敗，田北俊派系在自由黨內部的影響力亦進一步削弱，結果中委會今日「一致通過」取消榮譽主席職位，田北俊選擇退黨離開。