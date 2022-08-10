施政報告｜港區省級政協聯誼會拜訪李家超　建議增加隔離酒店名額

港區省級政協委員聯誼會昨日（9日）拜訪行政長官李家超，就《施政報告》內有關內地事務、防疫等事宜交流，聯誼會建議政府可與省級政協委員加強溝通聯繫，建立更多合作關係，又提到現時香港防疫措施逐步放寬，建議增加隔離酒店名額，並爭助逐步增加內地健康驛站名額。



施榮懷讚李家超落實施政理念

港區省級政協委員聯誼會會長施榮懷認為，行政長官李家超上任僅1個多月，已落實他在競選政綱中提出「以結果為目標」的施政理念，令市民感受到香港真的開新篇。

施榮懷指，省級政協聯誼會會員涵蓋全國45省市地區的政協委員，能擔當港澳與內地事務發展溝通的橋樑，建議政府及各駐內地辦事處人員都可與省級政協委員加強溝通聯繫，建立更多合作關係。

港區省級政協委員聯誼會會長施榮懷。（資料相片）

倡向內地爭取放寬健康驛站名額

港府近日宣佈「3+4」檢疫方案（3日酒店隔離+4日居家隔離），縮短海外入境檢疫期，常務副會長張學修會上建議，同時要增加隔離酒店名額，亦應向內地爭取健康驛站名額，以期逐月遞增50%，期望到年底每日通關人數達兩萬人。

隨著防疫措施逐步放寬，常務副會長余鵬春則建議，政府可聯同同鄉社團舉辦大型活動，如金融論壇、體育文化盛事等。

此外，港區省級政協委員聯誼會成員亦在會上提出多項建議，包括加大人民幣離岸中心建設，積極推進數字化人民幣試點；降低交易成本，促進香港股票交易；成立義工網絡並將相關地區服務恆常化，加強政府與基層團體聯繫及合作等。