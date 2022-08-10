李家超：一國兩制是成功的國策　一國原則愈堅固　兩制優勢愈彰顯

中國大陸國務院台灣事務辦公室、國務院新聞辦公室今日（10日）發布《台灣問題與新時代中國統一事業》白皮書，行政長官李家超同日發出聲明，表示歡迎及支持《白皮書》向全世界正義凜然地重申台灣是中國的一部份這事實和現狀，展示中央對實現祖國統一的堅定立場和政策。



此外，政務司司長陳國基、財政司司長陳茂波、律政司司長林定國等官員，均發表聲明支持《白皮書》。



行政長官李家超。（資料圖片）

《白皮書》表示，「和平統一、一國兩制」是解決台灣問題的基本方針，也是實現國家統一的最佳方式，既充份考慮台灣現實情況，又有利於統一後台灣長治久安。

行政長官李家超表示，長期以來，台灣一些政治勢力對「一國兩制」存心曲解誤導和惡意抹黑，刻意鼓吹「台獨」，並重申，香港堅決維護中國國家主權和領土完整，維護一個中國的原則，對任何外部勢力干預中國內部事務堅決反對，並全力支持和配合中央採取的必要措施。

李家超又提到，香港全賴「一國兩制」的制度保障和中央採取一系列標本兼治的舉措，才能渡過三年前外部勢力插手推波助瀾的「黑暴」和「港獨」所帶來的破壞和威脅，讓香港由亂及治，邁向由治及興的新階段，反映「一國兩制」是維持香港長期繁榮穩定的重要基石，更證明「一國兩制」是成功的國策。

他指，「一國兩制」給予香港「背靠祖國、聯通世界」的獨特優勢，為香港創造無限廣闊的發展空間，並強調「『一國』原則愈堅固，『兩制』優勢愈彰顯」。

陳國基。（資料圖片/廖雁雄攝）

陳國基：「台獨」分裂圖謀絕不會得逞

陳國基歡迎及支持白皮書，表示「一個中國原則」是公認的國際關係準則和國際社會普遍共識。《白皮書》闡述中央對推進實現祖國統一的立場和政策，有力反駁任何對有關事實的歪讀曲解，彰顯任何背棄「一個中國原則」、製造「台獨」分裂的圖謀或行徑絕不會得逞。

他說：「《白皮書》清楚指出『和平統一、一國兩制』是國家解決台灣問題的基本方針，也是實現國家統一的最佳方式。政府定當繼續全面準確貫徹『一國兩制』方針，同時全力支持和配合國家推進祖國和平統一進程，堅定不移地維護國家主權、安全、發展利益。」

陳國基又強調特區政府會全力支持和配合國家捍衞自身主權和領土完整的措施，按照《基本法》、「一個中國原則」及中央政府處理香港涉台問題的基本原則和政策處理涉台事務。

陳茂波。（資料圖片/梁鵬威攝）

陳茂波：台灣自古以來就是中國的神聖領土

陳茂波表示全力支持和堅決擁護，並指出解決台灣問題、實現祖國完全統一，是全體中華兒女的共同願望，是實現中華民族偉大復興的必然要求。

陳茂波表示，《白皮書》緊扣歷史經緯、說明法理事實，清晰陳述國家對台灣問題的立場，即台灣自古以來就是中國的神聖領土，台灣是中國一部分的地位不容改變。

他指要安寧、要發展、要過好日子，是台灣同胞的普遍心聲，創造美好的生活是兩岸同胞的共同追求。

林定國。（資料圖片/李澤彤攝）

林定國：白皮書以《憲法》角度解釋台灣是中國一部份

林定國資深大律師發出以下聲明指白皮書不單以歷史角度，更從國際法和《中華人民共和國憲法》角度清楚解釋台灣是中國的一部份的歷史和法理事實。

他指白皮書以「一國兩制」在香港成功實踐為例，確認「一國兩制」是實現國家和平統一的基本方針，支持按白皮書所述的原則，完成祖國統一大業。

鄧炳強。（資料圖片/梁鵬威攝）

鄧炳強指鼓動「台獨」破壞亞太地區和平穩定

保安局局長鄧炳強支持白皮書，並表示會全力依法配合中央政府針對試圖謀求「台獨」的外部和境外勢力的一切打擊措施。他指《憲法》明確訂明台灣是中華人民共和國的一部份，不容置疑也不容改變。

鄧炳強稱，企圖把台灣從中國分離出去的行為，是分裂國家、危害國家安全的嚴重罪行。鼓動「台獨」分裂勢力滋事挑釁是破壞亞太地區和平穩定的霸凌行徑，不但嚴重違反國際準則，同時亦粗暴地干涉中國內政。

他重申，維護國家主權、統一和領土完整是全國人民的共同義務。保安局會帶領各紀律部隊全面履行維護國家安全的憲制責任，竭力依法打擊挑戰國家主權、統一和領土完整的行為，讓「一國兩制」行穩致遠。