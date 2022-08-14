李少光逝世｜官場生涯兩大風波　應對韓農示威　稱港警世界最文明

保安局前局長李少光今早（14日）於睡夢中離世，終年73歲。李少光1974年1月加入入境處，一直平步青雲，1998年成為入境處長「一哥」，2003年時任保安局長葉劉淑儀推舫23條立法失敗，辭職下台，由李少光接掌保安局，直至2012年。

李少光官場生涯經歷不少風波，包括處理2005年韓農示威，警方出動催淚彈驅散示威者；2008年泰國政局混亂，數以千計港人滯留泰國，港府被批評未有發早派出包機，他最終向公眾道歉。



2003年葉劉下台 李少光接保安局長

2003年港府推動《基本法》23條立法，但遇上大批市民上街抗議，政府最終煞停立法，時任保安局長葉劉淑儀辭職，由時任廉政專員的李少光接任。李少光上任後，曾稱首要任務為23條立法，但接任不久後，時任特首董建華便宣布23條立法將無限期押後。

卸任局長後的李少光曾接受訪問時，坦言任內未有啟動23條立法工作是遺憾，對於市民和傳媒將23條形容為「洪水猛獸」感到可惜。

2005年12月，世界貿易組織第六次部長級會議在香港舉行，引來反對世界貿易組織以及反全球化運動的示威者來港示威，其中涉及大批韓國農民，遊行演變為衝突。（MN Chan／Getty Images）

處理韓農示威 警出動催淚彈

李少光執掌保安局期間，其中一個挑戰是2005年香港主辦世貿部長級會議，大批來自韓國農民來港示威，衝擊警方防線，警方出動催淚彈驅散，事件中逾千人被捕。李少光事後曾受訪時形容，當年警方和平解決手法受國際稱道，韓農示威者甚至說，「香港警察是全世界最斯文、最文明」。

08年泰國局勢混亂 港府包機決策反應慢

2008年，泰國發生大規模反政府示威，引致當地國際機場被封鎖，入境處當時共收到969宗港人求助個案，但當時保安局起初表明無意派包機，導致近千名港人滯留泰國。其中滯留泰國的港人易學榮夫婦，因從曼谷乘搭私家車趕往布吉，打算乘搭航機返港，但在途中發生車禍，易學榮重傷死亡。

多名立法會議員當時批評政府遲遲未有派出包機，其中工聯會議員王國興直斥港府處理滯留事件「後知後覺」，比內地和澳門派出包機遲疑了4天才作出反應。李少光當時成為「箭靶」，他解釋稱事發時他不在香港，無意包機不是問責局長的決策，但承認政府處理上有不足，向滯泰港人政歉，並表示願意承擔責任和檢討。

李少光於2012年卸任保安局長，翌年參選港區人大代表並當選，但只任了一屆任期便不再參選。

兒子李霖恩不顧反對加入娛樂圈

另外，李少光家庭背景亦引起關注，因其兒子李霖恩是無綫電視藝人，他畢業於2003年、第17期無綫電視藝員訓練班。李霖恩曾在訪問中透露，父親對他的要求嚴格，年幼時更會施以體罰；長大成人後，因熱愛表演，更騙父親沒考上大學，毅然回港加入娛樂圈，父親也只好接受和尊重他的決定。