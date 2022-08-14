李少光離世︱李家超致哀：是我尊敬的前輩　鄧炳強：極度悲痛

保安局前局長李少光今早（14日）於睡夢中離世，終年73歲。曾任保安局局長的現任特首李家超表示，對李少光辭世表示哀悼，並向他的家人致以深切慰問。



讚揚熱心服務市民、貢獻國家

李家超發出新聞稿，指出：「李少光多年來盡心服務香港市民，在擔任保安局局長期間，在維持治安、出入境事務、海關管制、消防、懲教及飛行服務等不同政策範疇方面貢獻良多。他深得政府同事和與他共事的社會人士的尊重和愛戴。他2012年離開政府後，仍然熱心服務市民，於2013至2018年出任第十二屆香港特別行政區全國人民代表大會代表，繼續為國家、為香港社會作出貢獻。」

李家超補充：「李少光是我尊敬的前輩官員，過去在不同崗位共事時，充分感受到他服務市民的真誠和盡心盡力。我對李少光辭世深感哀痛，謹代表香港特別行政區政府，向他的家人致以深切慰問。我深切懷念李少光。」

陳國基：具卓越不凡的領導能力

政務司司長陳國基則指：「我是在任職入境事務處時認識李少光的，與他在部門共事約20年，其後他更出任保安局局長，領導包括入境事務處在內多支紀律部隊。李少光卓越不凡的領導能力、一絲不苟的工作態度、果斷應變的處事方式，教我和同事深感敬佩。在他的帶領下，入境事務處和其他紀律部隊在出入境管制等不同範疇秉持並發揮專業、高效的精神，致力維護香港治安，讓廣大市民安居樂業。」

他又提到，李少光在政府任職長達近40年，曾先後擔任入境事務處處長、廉政專員和保安局局長要職，盡心盡力為政府和香港市民服務，守好國家的南大門，在離開政府後仍然繼續關心社會，為維護國家安全和為香港的安定繁榮作出重要貢獻，並對香港回歸後成功實踐「一國兩制」奠下堅實基礎。「對於李少光離世，我們失去了一位備受紀律部隊同袍敬重的領袖和良師益友，我深感哀痛，並向他的家人致以深切慰問。我們永遠懷念他。」

財政司司長陳茂波透過社交網站表示，驚悉李少光離世，深感婉惜，他擔任立法會議員期間已認識李少光，稱讚對方是謙謙君子，為人親切友善、處事認真公正。

曾國衞：在對方言傳身教下受教匪淺

保安局局長鄧炳強亦表示深切哀悼：「李少光在2003年至2012年間出任保安局局長，亦曾擔任廉政專員和入境事務處處長的重要職務，竭力為政府和香港市民服務30多年，貢獻良多。他長期負責保安範疇的工作，在維持治安、出入境及海關管制政策方面表現出色，深受政府內外人士敬重。李少光離開政府後仍然關心政事，不時給予寶貴意見，為社會帶來正能量。保安局上下仝人對他離世感到極度悲痛，我們永遠懷念他。」

政制及內地事務局局長曾國衞亦表示，對李少光逝世感到震驚和難過，「我曾在李少光出任入境處處長和保安局局長期間與其共事，在他的領導和言傳身教下，受教匪淺，獲益良多。李少光一生致力為國家、為香港服務，在多個崗位上都作出傑出貢獻，即使在退休後仍心繫國家，關心香港，實是我輩學習榜樣。」他祝願李少光一路走好，並向其家人致以深切慰問。

公務員事務局局長楊何蓓茵表示，李少光長期服務香港，在出任廉政專員和保安局局長前，是傑出公務員，她代表公務員事務局對他的家人致以深切慰問。廉政專員胡英明發聲明指，對李少光辭世深感哀痛，代表廉署仝人向其家人致以深切慰問。