公海遊亮綠燈近3個月　無郵輪回港復辦　姚柏良促撤熔斷機制

上屆政府因應疫情回落，五月起實施第二階段放寬社交距離措施，郵輪「公海遊」同月下旬獲准復辦，但至今三個月，「公海遊」仍然復辦無期，有郵輪已撤出香港、甚至破產。旅遊業界代表昨日（16日）與醫務衞生局副局長李夏茵見面，商討放寬郵輪旅遊檢疫限制及熔斷機制，盡快促成恢復「公海遊」，目標第四季有郵輪回港營運。

旅遊界立法會議員姚柏良表示，一日有熔斷機制，都難以吸引大型郵輪公司回港營運，期望政府的防疫思維能夠與時並進，運用其他防疫措施指引代替熔斷機制。



倡以防疫要求替代 盼今年第四季復辦

姚柏良表示，郵輪公司因香港的熔斷機制而卻步，根據機制，只要有百分之一的船員確診，郵輪便須停航三日。他認為，熔斷機制對營運商和客人困擾極大，而旅遊業界也是「做餐懵，損失慘重」。他認為，如果郵輪公司能提供一個「大家都安心、接受到的做法」，讓衞生部門滿意的話，就未必一定需要熔斷機制。

姚柏良又指，全球逾90個國家已恢復郵輪業務，顯示香港現時處於大落後狀態，期望政府的防疫思維與時並進，運用其他防疫措施指引代替熔斷機制，盡快吸引郵輪公司回港，希望第一步是恢復郵輪「公海遊」，第二步是恢復郵輪跨境業務，甚至是吸引郵輪公司以香港為母港經營業務。

至於入境旅客檢疫措施放寬至「3+4」，姚柏良認為，方案雖有助增加入境人數，但暫時在觀光客方面未見到任何曙光。有很多市民反映，要在登機前指定時間內接受核酸檢測並不容易，因為現時在海外越來越難找到檢測中心做檢測。