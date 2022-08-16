公海遊｜旅遊業界見醫衞局　促放寬郵輪熔斷機制　爭取第四季復辦

香港年初爆發第五波疫情，郵輪公海遊於一月初被政府叫停，至今未有郵輪重返香港提供公海遊。旅遊界立法會議員姚柏良今日（16日）聯同旅遊業界代表與醫務衞生局副局長李夏茵等官員閉門會議，爭取放寬郵輪旅遊檢疫限制。



有份出席會議的美麗華旅遊總經理李振庭會後形容公海遊猶如移動式宅度假，未有於其他地方上岸，認為政府應放寬熔斷機制，又指部份新型郵輪在船上有四十多間負壓病房，一旦發現確診者可即時隔離。香港旅遊業議會主席徐王美倫則透露當局態度正面，盼第四季公海遊可重開，並有信心會受港人歡迎。



立法會議員及旅遊業代表會後會面記者。（曾鳳婷攝）

政府叫停郵輪公海遊後持續延長遊輪停運措施，皇家加勒比國際郵輪4月公布，將其中一首本以香港為基地的郵輪「海洋光譜號」調往新加坡，而因應公海遊熔斷機制對重啟業務構成嚴重窒礙，日前有議員聯署，冀醫務衞生局局長盧寵茂檢視現行防疫方案，助重啟公海遊。

旅議會主席徐王美倫形容過去三年旅遊業猶如冰封

旅遊業界代表今早與醫務衞生局官員開會，會面歷時約一小時，美麗華旅遊總經理李振庭、香港旅遊業議會主席徐王美倫及旅遊界立法會議員姚柏良會後會面記者。當中，徐王美倫形容，過去三年旅遊業界猶如冰封，眼見其他業界都可以有限度及有條件下重開，惟旅遊業除本地遊外，其他工作也難以做到。

香港年初爆發第五波疫情，郵輪公海遊於一月初被政府叫停，至今未有郵輪重返香港提供公海遊。（資料圖片）

爭取第四季郵輪重返香港市場 促政府檢視郵輪熔斷機制

在會議中，他們把實際情況向政府反映，促盡快重新檢視郵輪熔斷機制安排。她表示，即使郵輪公司回到香港亦需要三至六個月作準備，故現希望能在第四季正式重開，令業界有空間賺取收入。徐王美倫透露現時政府態度正面，惟需要業界提供更多資料，並指出會盡快考慮業界訴求。

香港旅遊業議會主席徐王美倫透露當局態度正面，盼第四季公海遊可重開，並有信心會受港人歡迎。（曾鳳婷攝）

李振庭轟郵輪熔斷欠邏輯：入面可以講全港最安全嘅地方

另一位有出席會議是美麗華旅遊總經理李振庭表示，郵輪客人及員工要事先48小時內進行核酸檢測，公海遊猶如一個移動式的宅度假，不解為何只有船需要被熔斷，認為邏輯上說不通：「船根本冇去過外地，冇上過岸，沿公海返嚟，可以講全香港最安全嘅地方，應該係船入面。」

美麗華旅遊總經理李振庭形容公海遊猶如移動式宅度假，未有於其他地方上岸，認為政府應放寬熔斷機制，又指船公司於郵輪有四十多間負壓病房，一旦發現確診者，可即刻被隔離。（曾鳳婷攝）

新型郵輪設負壓病房 新加坡郵輪生意比疫前倍升

此外，船上有四十多間負壓病房，確診客人可即時被隔離。李振庭又指，目前情況已和三年前大大不同，快速檢測劑的普及使人們可以隨時隨地做檢測，故認為船不應該有熔斷機制。如公海遊能在本年第四季歸來，他相信會被受歡迎，助從業員就業：「新加坡市場一直做，冇停過，生意比疫情前多一個雙倍。」

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