施政報告︱新界青聯、青研就港青「四業」問題收集意見

李家超政府強調青年事務，更成立由政務司司長陳國基帶領的「弱勢社群學生擺脫跨代貧窮行動小組」。新界青年聯會及青研香港聯合發起「新青年·新香港」青年藍圖齊規劃系列活動，今日（17日）舉行記者會分享計劃內容，期望為青年解決「四業問題」，即學業、就業、創業及置業。



新界青年聯會榮譽會長陳勇、主席譚鎮國，青研香港召集人陳志豪、副召集人郭芙蓉、發言人周元谷及顧問陳恒鑌均有出席。陳志豪表示，活動將舉行4場研討會，分別以「四業」為主題，首場本周六（20日）舉行，邀請了教育局副局長施俊輝、立法會議員鄧飛，以及40多名年輕教育界人士及傑出學生，一起深入研討「青年學業」問題，希望能找出青年關注的地方、面對的實際困難，與專家學者一同尋找解決方案。

譚鎮國期望透過研討會，深入了解和收集青年意見，在政府發表《施政報告》前提出建議。陳勇呼籲社會各界持份者一同參與青年工作、關愛青年人，為他們投放更多發展資源。

至於通關問題會否影響青少年到大灣區發展意欲，陳志豪認為，目前入境內地的檢疫政策「7+3 」已比以前大大縮短，認為已增加和重啟兩地交流，現時2,000個通關名額已供不應求。