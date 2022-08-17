MIRROR演唱會｜霍啟剛夥業界見康文署署長　冀按場地需要改善安全

MIRROR演唱會發生意外，令人關注娛樂演藝行業的安全。立法會體育、演藝、文化及出版界別議員霍啟剛今日（17日）聯同業界代表，與康文署署長劉明光會面，提出按不同場地需要提升安全的建議。



霍啟剛聯同演出業界與康文署署長劉明光會面。

康文署16個表演場地 設施均有差別

意外發生後，霍啟剛成立關注小組，聆聽業界前線人員、專業人士和演唱會主辦機構等，對於舞台安全的建議。今日再與多名業界代表和劉明光會面，反映舞台安全的意見。

業界代表均認為要提升舞台安全，但康文署16個表演場地的定位和設施都有差異，業界認為應有不同的處理方式，不應「一刀切」更改場地使用及安全守則，亦不應過度收緊對舞台行業的規管。

倡紅館及伊館設安全主任

康文署於2008年取消紅館的「駐場舞台監督」職位，而伊館也欠缺相關職位。業界認為有必要在兩個場地聘請安全主任，負責監督舞台上所有機動裝置的運行安全，監督技術排練，並作出風險評估。

MIRROR意外發生後，康文署推出三大短期措施，業界，希望康文署能盡快公開調查報告，令業界對未來工作安排更清晰。霍啟剛亦希望文體旅局和康文署在制定措施前充份與業界溝通，以確保措施切實可行。