MIRROR演唱會｜阿Mo父發代禱信　兒子掌溝通技巧　感謝So Ching

撰文：孔繁栩
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MIRROR演唱會上月28日發生嚴重意外，舞蹈員李啟言（阿Mo）被下墮的屏幕壓傷，現正留醫深切治療部。家庭發展基金總幹事羅乃萱今日（14日）轉發阿Mo父親李盛林牧師的第三封代禱信，信中透露阿Mo最新情況，他開始掌握與家人溝通的技巧，李父公開感謝阿Mo女朋友 So Ching 耐心的陪伴和照顧，並希望大家為阿Mo恆切禱告，能有精神體力面對各項密集針對性質的治療。

▼MIRROR演場會第四場發生嚴重事故▼

羅乃萱在其Facebook專頁載發阿Mo父親的代禱信指出，阿Mo意外後至今兩個多星期，各項治療都能按醫療團隊的進度及評估進行，家人與阿Mo都開始掌握了溝通的技巧。

阿Mo父親又指：「我們家人需要更多的空間面對啟言的治療，感謝各方的關懷，我們不會在公開場合發表啟言的狀況，暫時只會在代禱信中表達我們的感恩和代求，請見諒！」

李啟言（阿Mo）父親李盛林牧師今日（14日）發出第三封代禱信，感謝阿Mo女朋友So Ching 耐心的陪伴和照顧；圖為So Ching與阿Mo合照。（soching ig圖片）

阿Mo將接受密集針對性質治療

阿Mo父親又感謝感謝醫療團隊用心的醫治和看顧，「更感謝 So Ching 耐心的陪伴和照顧」。李父希望大眾為他們恆切禱告，讓阿Mo能有精神體力面對各項密集針對性質的治療。

李啟言（阿Mo）父親李盛林牧師今日（14日）發出第三封代禱信，感謝阿Mo女朋友So Ching 耐心的陪伴和照顧。（翁鈺輝攝）

▼現場高清圖還原MIRROR演唱會「消失的吊環」▼

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阿Mo父親李盛林牧師第三封代禱信：

請為我們感謝神
1. 啟言在出事後到現在已兩個多星期，各項治療都能按醫療團隊的進度及評估進行。
2. 大家都開始掌握了溝通的技巧。
3. 在大患難之中，家庭更經歷親情的可貴，信仰的真實。每次大家握著手禱告的時候，那種溫暖和同在感更顯可貴。
4. 再次感謝 QE 醫療團隊用心的醫治和看顧，更感謝 So Ching 耐心的陪伴和照顧
5. 我們家人需要更多的空間面對啟言的治療，感謝各方的關懷，我們不會在公開場合發表啟言的狀況，暫時只會在代禱信中表達我們的感恩和代求，請見諒！

請為我們繼續恆切禱告
1. 啟言能有精神體力面對各項密集針對性質的治療。
2. 請為啟言及我們一家在神面前的學習禱告。

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