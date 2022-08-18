入境澳門今起毋須證明已打針　江玉歡讚靈活　嘆港府對意見無反應

澳門衞生局發公告，由今日（18日）凌晨零時起，登上由外國、香港或台灣地區到澳門的民用交通工具的任何人士，毋須再出示疫苗接種證明，但入境人士須遵守相關核酸陰性檢測證明和醫學觀察規定。

選委界立法會議員江玉歡，一直爭取港府撤銷對來港人士的疫苗接種要求，質疑變相阻止無打針的海外港人回家，令他們失去拒絕接種疫苗的權利。她認為澳門比香港「走得遠、走得快」，大讚澳門在檢疫安排上更靈活及懂得「張弛有道」的道理。



澳門撤銷對入境人士的疫苗接種要求，當地感染應變協調中心指，相關決定基於大部份入境人士已滿足接種要求，要求出示接種證明對入境者造成不便。江玉歡認為，澳門在公告發出後翌日便即時取消接種要求，比香港「走得遠、走得快」。江上周曾接獲數名港人求助，因未接種疫苗而無法返港，她質疑現時香港市民能選擇是否接種疫苗，為何身處海外的港人就不能選擇，認為應用同一標準處理，惟相關提議至今未獲政府回應。

根據本港衞生署入境指引，所有海外抵港人士必須在抵港前最少14天，完成建議的疫苗接種劑量，未曾染疫的成年人須接種兩劑科興或復必泰方視為完成接種；而康復者及12至17歲人士，須接種至少一劑疫苗方可登機返港，只有持醫生證明因健康原因未能接種疫苗人士可獲豁免。