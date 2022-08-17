新冠疫苗｜兩劑接種率達9成　楊何蓓茵：打針與否分別可是生與死

本港近日出現多宗兒童染疫後情況嚴重，政府多番呼籲家長帶子女打針。公務員事務局局長楊何蓓茵今日（17日）在其Facebook發文表示，3歲以上人口第2劑疫苗接種率終於達到9成，新冠疫苗總接種劑次為1,835萬劑，形容是一個重要里程碑。



不過她強調，第五波疫情的數據清楚說明，打針與不打針之間在最嚴重的情況下，可以是生與死的分別，呼籲市民「應打盡打」，並指當務之急是所有年齡組別盡快打齊3針，呼籲市民勿待疫情高峰才「臨急抱佛腳」接種。



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單日最少打6300劑、最多打102000劑

楊何蓓茵表示，疫苗接種計劃至今日已擴展至6個月大幼童可接種，並指推行初期，儘管專家苦口婆心不斷呼籲接種疫苗，去年10月31日仍錄得單日最低接種總劑次，所有接種點加起來只有6,300劑；直至第五波疫情爆發，今年2月18日錄得單日接種總劑次的最高紀錄，即102,000劑，形容大眾對疫苗接種的反應隨着疫情發展，可謂走過「高山低谷」。

她又說，回想當初不少人希望接種率可以達7成，到今日3歲以上人口首兩劑接種率已達9成，形容「已走了一條漫長的路」，並稱疫苗保護力會隨着時間減低，只打兩針的保護力並不足夠。她強調要「應打盡打」，按專家建議，適時接種合適劑次疫苗，尤其是長者和小童，促檢查針紙的接種日期，確定是否已打齊3針，甚至需打第4針疫苗。

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籲盡打針 勿等高峰期來才「臨急抱佛腳」

楊何蓓茵又說，社區疫苗接種中心和各接種點有充裕能力應付需求，重申若每個家庭成員打齊針，就算不幸染疫也可以減少重症、死亡，和嚴重後遺症的風險，不應待疫情升溫時才打疫苗，因現時病毒傳播力變得更強，即使不在疫情高峰亦有機會感染，疫苗亦需要兩星期產生抗體，故「臨急抱佛腳」絕不可取。

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