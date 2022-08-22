工聯會「東九對接東盟」啟動日　陳百里冀坊間團體說好香港故事

商務及經濟發展局副局長陳百里今日（22日）出席由工聯會立法會議員鄧家彪舉行的「對接東盟 東九起動」啟動日期間，表示期望坊間團體與《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）締約方合作時，可以繼續「說好香港故事」，爭取他們支持香港加入RCEP。



鄧：東九與東盟對接具有優勢

陳百里表示，《自由貿易協定》已於去年2月全面生效，港府已申請加入《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）。然而，東盟十國中還有三個經濟體未完成內部程序，希望本港坊間團體與其他經濟體的企業或組織合作時，可以說好香港故事，爭取他們支持香港加入RCEP，並形容多邊貿易無論對港府還是商界來說，都是「雙贏局面」。

立法會議員鄧家彪在啟動禮上指出，東盟本身是香港第二大貿易伙伴，香港亦是東盟第三外資來源地，現時東盟有640間企業在港，而東九與東盟對接具有優勢，因為東九龍作為本港第二個核心商業區（CBD），擁有最具活力的本地實業家和創業家網絡和工商業文化，同時亦擁有別具特色的產業設施和社會。

鄧家彪建議，政府成立跨政策局和跨界别的深化行動小組，讓九龍東成為支援社經活動的中心；積極連繫廣西壯族自治區及南寧市，深化就涉東盟事務共同合作。