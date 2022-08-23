律師會改選　彭韻僖等6人當選　「開明派」帝理邁連任失敗

香港律師周年會員大會今晚（23日）於灣仔會展舉行，理事改選6席僅7人參選，點票約晚上10時半完成。彭韻僖、鄭偉邦，及馬康利成功連任，曹紹基、岑顯恆，及侯百燊當選，只有唯一「開明派」帝理邁（Mark Daly）落選。



六名當選理事感謝會員支持，以上屆會長身份留任理事的彭韻僖會後說，未來會繼續努力為律師會發光發熱，推廣法治精神及守護律師專業。

是次選舉的7名參選人中，只有帝理邁屬被視為親民主派的「開明派」。他2019年曾要求律師會促請政府撤回修訂《逃犯條例》，同年以最高票數當選理事。對於唯一一名「開明派」敗選，律師會理事會主席陳澤銘強調，律師會理事會選舉舉辦多年一直行之有效，今次也特別聘請了獨立監管機構監察選舉過程，絕對是公平公正。他非常尊重選舉結果，恭喜六位當選理事之餘，亦感謝落選理事的參與協助鞏固律師會一人一票的民主選舉制度。

人權律師帝理邁。（資料圖片/羅君豪攝）

陳澤銘表示，留意到律師會在社會上扮演著愈來愈重要的角色，日後會致力推廣法治精神，尤其會加強青少年教育工作，並繼續捍衛法治及司法獨立，和提升香港作為亞太區國際法律及爭議解決服務中心的地位。

被問到有關「初選案」不設陪審團的安排，陳澤銘未有正面評論，僅稱律師會其中一個重要宗旨為維護法治，對保護公平審訊是責無旁貸。