政府再委任2副局4政助　黃淑嫻任環境局副局　3政助具傳媒背景

政府委任新一批政治任命官員，包括2名副局長及4名政治助理。資深政務官、食物環境衞生署副署長黃淑嫻，出任環境及生態局副局長，該局政治助理由民建聯成員、前葵青區區議員李世隆出任。發展局首席助理秘書長（規劃及地政）林智文則會出任發展局副局長，本身是政府城市規劃師的林智文，過往在發展局主要負責推展新界各新發展區項目。

另外三名新任政治助理，分別是律政司司長政治助理洪曉敬、政務司副司長政治助理葉紹堅、以及財政司副司長政治助理宋佩瑜，均具有傳媒經驗。

政府至今累計委任共14名副局長，以及17名政助，特首李家超指，現屆管治團隊已大致成形，有信心團隊各成員將齊心合力，一同著力紓解民困，建設讓港人感到有機遇、希望和共融的香港。



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民建聯前區議員李世隆任政助

新一輪任命較矚目的是三名政助都擁有傳媒背景，當中政務司副司長政助葉紹堅，本身是《經濟日報》政治版採訪主任，曾任職商報，擁有17年傳媒經驗。至於財政司副司長政助宋佩瑜，2016年起出任發展局研究主任，此前先後在《大公報》任職高級記者、以及立法會議員高級助理。

至於律政司司長政助洪曉敬，之前兩年任職公務員事務局高級經理（傳訊與協作），她曾在不同企業及機構。環境及生態局政助李世隆則是民建聯及新社聯成員，曾參與不同政府法定及諮詢委員會的工作。

林智文原本已負責推展新界新發展區

兩名新任副局長都來自公務員團隊，現年59歲黃淑嫻1985年加入政務職系，2020年晉升為首長級乙級政務官，曾於民政事務總署、發展局及前食物及衞生局等工作。林智文則在1990年加入政府任職規劃署助理城市規劃師，2019年晉升為政府城市規劃師。

黃淑嫻、葉紹堅及宋佩瑜將於8月29日履新；而林智文、洪曉敬和李世隆則於下月1日履新。