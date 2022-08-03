副局政助「同工不同酬」　政助月薪差距達5萬元　兩副局人工翻倍

新一屆政府7月上任至今，招攬不少政黨人士、傳媒人出任副局長及政治助理。不過即使出任同一職位，各局副局長及政治助理薪酬亦不一，出現「同工不同酬」情況。

《香港01》向各政策局查詢副局長及政治助理薪酬，在目前已履新的官員中，副局長最高月薪逾27.1萬元，最低約23.5萬元，相差近4萬元。政治助理薪酬差距更甚，最高月薪達12.6萬元，最低月薪僅7.2萬元，相差超過5萬元。



+ 3

醫管局過檔 李夏茵屬副局高薪一族

根據政治委任官員的薪酬條款，各政策局局長薪酬劃一，副司長及政治助理的薪酬則各有不同，副局長的現金薪酬在局長現金薪酬的65%至75%，而各司、局長所聘任的政治助理，現金薪酬上限設定為局長薪酬的35%。

新一屆副局長之中，財經事務及庫務局副局長陳浩濂、文化體育及旅遊局副局長劉震、運輸及物流局副局長廖振新及醫務衞生局副局長李夏茵，屬薪酬最高的一批，月薪達271,900元。陳浩濂及廖振新於上屆政府已是副局長，劉震曾是財庫局副秘書長。李夏茵加入政府前任職醫院管理局策略發展總監，有傳她是減薪加入政府。

張曼莉（右三）由創科局政治助理升任副局長，月薪增至23.5萬元，多逾其政助接任人廖添誠（右一）三倍。（創科局Facebook）

兩人政助升局長 薪酬暴增逾倍

新政府有兩人由政治助理升任副局長，人工隨即大躍進，創新及科技局副局長張曼莉、教育局副局長施俊輝，月薪由政助時期約10萬元，暴增至235,650元。民政及青年事務局副局長梁宏正、房屋局副局長戴尚誠的月薪同為23.5萬元，屬副局長中薪酬最低的一批。戴尚誠曾任建築署工程策劃總監，從事青年工作的梁宏正則沒有政府經驗。

傅曉琳、廖添誠月薪僅7.2萬 傅：不清楚如何釐定

政治助理之中，薪酬最高的包括政務司司長政治助理李惠、財政司司長政治助理楊通達及商務及經濟發展局局長政治助理李世華，月薪126,900元，其中李世華由商界轉戰政府，之前擔任國泰航空公司策略及關係拓展總監。

薪酬最低的是律政司副司長政治助理陳倩雯、勞工及福利局局長政治助理傅曉琳、房屋局局長政治助理歐陽文倩，以及創新科技及工業局局長政治助理廖添誠，月薪72,500元。四人擔任政助前沒有政府經驗，陳倩雯是律政司副司長張國鈞擔任議員期間的助理，傅曉琳和廖添誠是新民黨成員，歐陽文倩則是《文匯報》港聞部助理主任。

不過，同是首次入政府、擔任保安局局長政助的前《南華早報》記者梁溯庭，月薪屬「中游」，達108,000元，與其他3名過渡至新政府的政助一樣。

傅曉琳接受《香港01》查詢時表示，不清楚其他政助的薪酬如何釐定，部分政助具有相關經驗，她非常高興有機會擔任政助。廖添誠指，不評論有關薪酬的事宜，對能夠出任政助服務香港感到光榮，「工作得到香港市民認同才是最開心的事。」

▼副局長、政治助理7月履新▼



黎棟國：按資歷、專長決定入薪點

曾任保安局局長的新民黨立法會議員黎棟國表示，一般政府職位也會根據資歷、工作經驗及專長等決定入薪點，按各人不同的情況考慮。被問到部份局長及政助薪酬會否過低，他稱只要副局長和政助的薪酬符合條款規定，便是合適水平，薪酬是否吸引視乎個人，只要官員與政府「情投意合」便可。