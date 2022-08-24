生產力局主席陳祖恒：市場重視紡織業　呼籲青年入行

第五屆「時尚高峰（香港）Fashion Summit」今日（24日）舉行，會上邀請到智利駐香港及澳門領事Osvaldo-Patricio Alvarez-Perez、澳大利亞外交和貿易部領事（經濟）Patrick Orchard，剛出任香港生產力促進局主席的立法會紡織及製衣界議員陳祖恒亦有出席。



陳祖恒表示，欣喜多名署長出席早前會議，支持本港企業的創科發展，希望更多年輕人加入本地紡織及製衣行業。



施政報告首要訴求為全面通關

陳祖恒表示，對於出任生產力局主席一職感到興奮，指早前生產力局開會，有多位署長出席支持本港企業的創科發展，對此感到鼓舞。另外，他透露正密鑼緊鼓為《施政報告》建議作準備，當中首要訴求為全面通關，以緩解業界壓力。

陳祖恒指，在香港發展可持續發展、Eco-friendly（環保）的產品成本較高，因此必需有賴生產商與顧客密切溝通。他承認較少年輕人願意加入紡織及製衣界，因為有不少年輕人對此行業有誤解，「以為呢行冇咩前途，但香港理工大學自今年7月1日起，將紡織及制衣學系升格為學院，可見外界和市場的重視。」加上，近年行業也加入不少新興元素，認為有助吸引更多新血加入。