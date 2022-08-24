政壇諸事町｜葉劉72歲牛一　黨友齊送禮　有玉雕像仲有兩萬捐贈

行政會議召集人、新民黨主席兼立法會議員葉劉淑儀今日（24日）72歲生日，雖然女兒因公務繁忙未能回港替她慶祝，但新民黨一眾同事為她舉行了一場小型聚會，並送上各自準備好的禮物。葉劉淑儀感嘆，由過去兩年從未正式放過一天假，今年終於可以在自己的生辰小休放鬆一下，並表示由於強烈熱帶風暴馬鞍襲港，需改日再拜訪東涌鄉事委員會。



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葉劉淑儀表示，女兒雖然因公務繁忙，未能於她生辰回港慶祝，但早已致電向她問候及送上祝福，讓她感到十分窩心。

葉劉淑儀指，新民黨同事在總部安排了小型聚會，一眾同事、黨友、支持者以及南海商會亦紛紛送上精心準備的禮物，當中包括捐予新民黨的港幣2萬元、玉雕像、鮮花、美酒、護膚品、各式蛋糕、戴著口罩的人像蠟燭等等，讓她覺得頗為驚喜，同時亦感到很浪漫。

她指出，過去兩年工作愈來愈繁忙，從未正式放過一天假，慨嘆自己終於可以在生辰小休放鬆一下，並補充說，明天（25日）會「照常營業」，重新投入工作，但本來計劃明日早上拜訪東涌鄉事委員會，可惜強烈熱帶風暴馬鞍襲港，相信未能成行，只好另擇日子前往。